ГИБДД готовится штрафовать за пленки на фарах и ошибки в бортовом компьютере

О том, что Госавтоинспекция подготовила проект дополнений к Правилам дорожного движения, который заработает к весне 2022 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

Как выяснило издание, ГИБДД собирается расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Согласно новым правилам, россияне могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, за защитные пленки на стеклах фар, за поврежденный бампер и другие нарушения.

В перечень нарушений могут войти мешающий обзору видеорегистратор, отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, а также цепей противоскольжения у водителей грузовиков; неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера, и установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов».

При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектором оформляется протокол по статье 12.5 КоАП (по ней может назначаться наказание от штрафа размером 500 рублей до лишения прав).

Как сообщает издание, большинство новых правил взяты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года.

По мнению экспертов, из-за расплывчатых формулировок в действующем законодательстве возникают споры между сотрудниками ГИБДД и водителями. Новый документ должен уточнить требования к эксплуатации авто и уменьшить количество спорных ситуаций.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин поддержал идею обязать водителей грузовиков возить цепи. Вместе с тем, по его мнению, «есть риск, что производители с введением этого правила резко поднимут цены».

По заявлению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, документ ссылается на «эксплуатационную документацию», которой может не быть, особенно у б/у машин, ввезенных много лет назад. «За счет этой неопределенности создается дополнительный инструмент давления ГИБДД на водителей», — считает Шапарин.

Отмечается, что проект новых правил находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины». Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.