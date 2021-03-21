Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее

Автоэксперт Игорь Моржаретто подробно разъяснил плюсы и минусы изменений, введенных ГИБДД с 1 апреля.

С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. Основных изменений – три.

1. Отмена экзамена на открытой площадке

ГИБДД отказывается от отдельного экзамена на закрытых площадках. Теперь часть элементов кандидаты будут выполнять по требованию инспектора в условиях реального дорожного движения.

– Отказ от экзамена на закрытой площадке – это европейский стандарт, мы просто перенимаем опыт, – говорит Игорь Моржаретто. – Правильно ли это? С одной стороны, да. Но с другой – у нас есть некие традиции взаимоотношений между экзаменатором и экзаменуемым. В силу того, что никто друг другу не доверяет, площадка была очень удобной вещью с четкими ориентирами: например, задел конус – не прошел, не задел – прошел. А в городе все отдается на откуп инспектору, тому, с какого угла зрения он посмотрит на тот или иной маневр.

2. В салоне смогут сидеть независимые наблюдатели

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Как считают в ГИБДД, это поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

– Что касается наблюдателя, то это какой-то маразм, – считает Моржаретто. – Кто это будет? Где он будет сидеть? Не забывайте, что обычно в автомобиле, помимо инспектора и экзаменуемого, и так находятся представитель автошколы и еще 1-2 человека, которые ждут своей очереди сдать экзамен.

В конце концов, сейчас и так в салоне есть видеокамеры, которые все записывают. И в случае несогласия с действиями инспектора их можно обжаловать. Правда, сделано все хитро – даже если вы докажете свою правоту, то вам все равно не дадут права, а просто отправят на переэкзаменовку, а этот экзамен не зачтут вообще.

3. Новая система начисления штрафных баллов

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Они разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения.

При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок: речь, например, о непристегнутом ремне безопасности или использовании телефона во время движения.

Для получения положительной оценки нужно набрать, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

– Про изменения в системе штрафных баллов скажу так: у нас сейчас процент сдачи экзамена с первого раза стремится к нулю. В основном люди сдают с третьего раза. Так вот теперь может так получиться, что даже с третьего раза будут сдавать только счастливчики, – говорит автоэксперт.