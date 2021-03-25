С 5 октября Россия увеличивает число рейсов в Индию, ОАЭ, Бахрейн и другие страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский оперштаб.

К примеру, число рейсов Москва-Дубай вырастет до десяти в неделю. Также два рейса в неделю в Дубай будут отправляться из аэропорта в Жуковском. Из популярных туристических направлений значительно увеличится число рейсов на Гоа.

Увеличится число рейсов в Индию, ОАЭ и Бахрейн.

В том числе вырастет число рейсов в Таджикистан и возобновится авиасообщение с Кыргызстан.