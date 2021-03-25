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РФ увеличит число рейсов на Гоа, а также возобновит авиасообщение с 5 странами

В том числе вырастет число рейсов в Таджикистан и возобновится авиасообщение с Кыргызстаном

Фото: Global Look Press

С 5 октября Россия увеличивает число рейсов в Индию, ОАЭ, Бахрейн и другие страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский оперштаб. 

К примеру, число рейсов Москва-Дубай вырастет до десяти в неделю. Также два рейса в неделю в Дубай будут отправляться из аэропорта в Жуковском. Из популярных туристических направлений значительно увеличится число рейсов на Гоа. 

Увеличится число рейсов в Индию, ОАЭ и Бахрейн.

В том числе вырастет число рейсов в Таджикистан и возобновится авиасообщение с Кыргызстан. 

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