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Турбизнес попросил Мишустина перестать регулировать цены на отели

Отельеры и представители туротрасли протестуют против предложения ФАС замораживать цены во время международных форумов

Фото: Global Look Press

Письмо с просьбой прекратить «антирыночные» методы регулирования цен на проживание в отелях председателю правительства Михаилу Мишустину направили сразу 18 предпринимательских ассоциаций, вовлеченных в туристический и гостиничный бизнес. Об этом со ссылкой на документ пишет РБК.

В частности, речь идет о практиках, которые предлагает Федеральная антимонопольная служба. В проекте изменений, которые ведомство разрабатывает совместно с Минэком, говорится, что во время проведения крупных международных мероприятий отрасль должна замораживать цены в соответствии с предложенной методикой правительства. 

Значительный рост цен ФАС зафиксировала во время проведения Петербургского экономического форума. Ведомство полагает, что подобные инциденты влекут за собой репутационные издержки. Более того, Служба надеется таким образом сэкономить бюджетные средства, затрачиваемые на проживание официальных делегаций.

В отрасли полагают, что подобные предложения ФАС нарушают как раз антимонопольное законодательство, так как государство не может устанавливать здесь пределы цен по аналогии, к примеру, с рынком электроэнергии. Также ассоциации обращают внимание на то, что сейчас отрасль находится в упадке, а ценообразование объясняется во многом крайне ограниченным предложением, так как в том же Петербурге во время международных форумов работало лишь 24 гостиницы, в то время как в Лондоне аналогичные мероприятия обслуживают по 156 отелей. Связано это и с неблагоприятным инвестиционным климатом в России, отмечается в письме.

Также предприниматели просят правительство посмотреть на ситуацию с другой стороны: если стоимость проживания по сравнению с ПМЭФ-19 выросла на 10%, то стоимость участия в мероприятии, организуемом «Росконгрессом», выросла за тот же период в 2,4 раза.

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