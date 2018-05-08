В Иркутской области хотят ввести курортный сбор

Агентство по туризму Иркутской области обратилось в Ростуризм и в парламент субъекта с предложением ввести регион в программу курортного сбора, которая в пилотном режиме будет действовать до конца 2022 года. С приезжающих в область туристов предлагается взимать не более чем по 100 рублей в день, передает ТАСС.

Решение о том, на что направить средства, полученные от курортного сбора, регион сможет принимать самостоятельно, поясняет глава местного агентства по туризму Екатерина Сливина. В случае Иркутской области это могут быть реставрация памятников деревянного зодчества, обладающего там «большим потенциалом», а также строительство экологических троп.

Туристы, прибывающие в Иркутскую область чаще всего придерживаются следующего сценария: сперва прилетают в международный аэропорт Иркутска и осматривают местные достопримечательности, в числе которых объекты деревянного зодчества, а затем отправляются на озеро Байкал, где нужно развивать экологические тропы.