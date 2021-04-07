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"Одни открывают, другие не пущают – и никто ни за что не отвечает": в сети смеются над "открытием" Египта для туристов

Десять российских перевозчиков получили отказ на полеты в Египет, хотя авиасообщение с этой страной было открыто Путиным

Фото: mskagency.ru

Клоунада с возобновлением отечественного туризма в Египет продолжается. Еще весной, перед порой отпусков, авиасообщение с ним было открыто. Потом жаждущих Красного моря туристов долго кормили «завтраками», но вроде колесо все же сдвинулось и российские авиакомпании подали в Росавиацию заявки на доступ в эту африканскую страну.

Но не тут-то было! Какого же было удивление перевозчиков, когда все они получили отказ! Приказ об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

Десять российских перевозчиков – «Россия», «Уральские авиалинии», «Nordwind Airlines», «Azur Air», «Якутия», S7, «iFly», «ИрАэро», «Азимут» и «NordStar» – запрашивали более 230 допусков на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Положительных решений в приказе не значится.

В документе подчеркивается, что выдача допуска дает авиакомпании право начать полеты после их возобновления.

При этом стало известно, что «оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса примет решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита российской делегации в Египет».

Россиянам в соцсетях от этой эпопеи уже даже не смешно.

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«Это было популистское решение. Никто и не собирался ничего открывать. А теперь играют в хорошего и плохого полицейского», - считает россиянин.

«А старший знает? Он разрешил?» - на всякий случай уточняет читатель.

«Откроют Египет осенью. Чтобы деньги в Крыму оставляли», - предполагает москвич.

«Комиссия поедет в сентябре. Отдохнёт в бархатный сезон, тогда и другим даст добро», - вторят ему.

«Ну и идиотизм! Одни открывают, другие не пущают и никто ни за что не отвечает», - шутит читатель.

«Конечно, нужно чтобы дорогие россияне ездили в Сочи и Крым Ну, и что, что там в два раза дороже, а сервис в пять раз хуже. Надо проявлять патриотизм!» - иронизирует петербуржец.

«Да-да, и в Краснодарском крае уже ждут всех со шприцами», - подначивает его сибиряк.

«Мы вам Египет откроем, но не пустим…» - делает вывод из мыслей власти студент.

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