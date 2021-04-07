"Одни открывают, другие не пущают – и никто ни за что не отвечает": в сети смеются над "открытием" Египта для туристов
Десять российских перевозчиков получили отказ на полеты в Египет, хотя авиасообщение с этой страной было открыто Путиным
Клоунада с возобновлением отечественного туризма в Египет продолжается. Еще весной, перед порой отпусков, авиасообщение с ним было открыто. Потом жаждущих Красного моря туристов долго кормили «завтраками», но вроде колесо все же сдвинулось и российские авиакомпании подали в Росавиацию заявки на доступ в эту африканскую страну.
Но не тут-то было! Какого же было удивление перевозчиков, когда все они получили отказ! Приказ об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.
Десять российских перевозчиков – «Россия», «Уральские авиалинии», «Nordwind Airlines», «Azur Air», «Якутия», S7, «iFly», «ИрАэро», «Азимут» и «NordStar» – запрашивали более 230 допусков на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Положительных решений в приказе не значится.
В документе подчеркивается, что выдача допуска дает авиакомпании право начать полеты после их возобновления.
При этом стало известно, что «оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса примет решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита российской делегации в Египет».
Россиянам в соцсетях от этой эпопеи уже даже не смешно.
«Это было популистское решение. Никто и не собирался ничего открывать. А теперь играют в хорошего и плохого полицейского», - считает россиянин.
«А старший знает? Он разрешил?» - на всякий случай уточняет читатель.
«Откроют Египет осенью. Чтобы деньги в Крыму оставляли», - предполагает москвич.
«Комиссия поедет в сентябре. Отдохнёт в бархатный сезон, тогда и другим даст добро», - вторят ему.
«Ну и идиотизм! Одни открывают, другие не пущают и никто ни за что не отвечает», - шутит читатель.
«Конечно, нужно чтобы дорогие россияне ездили в Сочи и Крым Ну, и что, что там в два раза дороже, а сервис в пять раз хуже. Надо проявлять патриотизм!» - иронизирует петербуржец.
«Да-да, и в Краснодарском крае уже ждут всех со шприцами», - подначивает его сибиряк.
«Мы вам Египет откроем, но не пустим…» - делает вывод из мыслей власти студент.