"Одни открывают, другие не пущают – и никто ни за что не отвечает": в сети смеются над "открытием" Египта для туристов

Клоунада с возобновлением отечественного туризма в Египет продолжается. Еще весной, перед порой отпусков, авиасообщение с ним было открыто. Потом жаждущих Красного моря туристов долго кормили «завтраками», но вроде колесо все же сдвинулось и российские авиакомпании подали в Росавиацию заявки на доступ в эту африканскую страну.

Но не тут-то было! Какого же было удивление перевозчиков, когда все они получили отказ! Приказ об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

Десять российских перевозчиков – «Россия», «Уральские авиалинии», «Nordwind Airlines», «Azur Air», «Якутия», S7, «iFly», «ИрАэро», «Азимут» и «NordStar» – запрашивали более 230 допусков на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Положительных решений в приказе не значится.

В документе подчеркивается, что выдача допуска дает авиакомпании право начать полеты после их возобновления.

При этом стало известно, что «оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса примет решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита российской делегации в Египет».

Россиянам в соцсетях от этой эпопеи уже даже не смешно.