"Пескову к дочке нужно": россияне возмущены возобновлением авиасообщения с Францией и Чехией

Россия уже с 24 июля возобновит авиаперелёты в Чехию и Францию. Об этом прессе сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. Последнее заседание сформированного при правительстве органа, на котором и было принято соответствующее решение, прошло под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

По результатам дискуссии и с принятием во внимание складывающейся эпидемиологической обстановки в отдельных странах, штаб принял решение о взаимном возобновлении с 24 июля регулярных пассажирских авиаперевозок с Францией.

В частности, речь идёт о запуске рейсов из Москвы в Париж и Ниццу по четыре раза в неделю. Кроме того, такие же рейсы будут открыты из Петербурга, правда, дважды в неделю. Ещё четыре рейса в неделю будут совершаться между российской столицей и Прагой.

Примечательно, что эти послабления российские власти предлагают на фоне усугубившейся в самой России эпидемиологической обстановки, в условиях которой граждан, то и дело, предупреждают о возможном введении локдауна, призывая всех посетить пункты вакцинации.