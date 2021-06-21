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"Пескову к дочке нужно": россияне возмущены возобновлением авиасообщения с Францией и Чехией

Речь идёт о запуске рейсов из Москвы в Париж, Ниццу и Прагу по четыре раза в неделю

Фото: Замир Усманов/Global Look Press

Россия уже с 24 июля возобновит авиаперелёты в Чехию и Францию. Об этом прессе сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. Последнее заседание сформированного при правительстве органа, на котором и было принято соответствующее решение, прошло под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

По результатам дискуссии и с принятием во внимание складывающейся эпидемиологической обстановки в отдельных странах, штаб принял решение о взаимном возобновлении с 24 июля регулярных пассажирских авиаперевозок с Францией.

В частности, речь идёт о запуске рейсов из Москвы в Париж и Ниццу по четыре раза в неделю. Кроме того, такие же рейсы будут открыты из Петербурга, правда, дважды в неделю. Ещё четыре рейса в неделю будут совершаться между российской столицей и Прагой.

Примечательно, что эти послабления российские власти предлагают на фоне усугубившейся в самой России эпидемиологической обстановки, в условиях которой граждан, то и дело, предупреждают о возможном введении локдауна, призывая всех посетить пункты вакцинации.

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Разумеется, подобное несоответствие подходов не могли не заметить и сами россияне, а потому в социальных сетях на эту тему развернулась довольно бурная дискуссия, в рамках которой власти ничего хорошего о себе точно не услышат.

«У нас 800 человек в день умирает, какая к чёрту Франция?»

«Как так? Во Франции же беспорядки, которые Путина в ужас приводят, а с Чехией только недавно поругались? А ну да понятно, дети скучают!»

«При таком скачке заболеваний разносим заразу по всему миру и везём заразу к себе, в Россию!»

«Ну вот и хорошо, а то правительство подкинуло 299 рублей, можно и в Париж на выходные смотаться!»

«Пескову к дочке нужно».

«Количество заболевших и смертей от коронавируса растёт, но правительство, вводя «жёсткие» меры по ограничению распространения вируса в РФ, создаёт же и дополнительные варианты его распространения извне. Логика».

«Поражаюсь, в стране заставляют всех вакцинироваться, все запрещают, но при этом границы ещё шире открывают», – пишут пользователи социальных сетей.

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