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Для гидов и инструкторов-проводников без аттестата могут ввести штрафы до 10 тысяч

Экскурсоводов, работающих без прохождения аттестации, с 2024 года предлагают начать штрафовать на пять тысяч рублей

Фото: Global Look Press

Законопроект, устанавливающий ответственность для неаттестованных гидов и экскурсоводов, внесен сегодня в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

В документе указывается, что оказание услуг экскурсовода или гида-переводчика гражданами, не имеющими аттестата, а также привлечение таких лиц к оказанию услуг может грозить наказанием в 3-5 тысяч рублей.

Для должностных лиц предлагается установить штраф в размере 5-10 тысяч, для юрлиц – в размере 15-30 тысяч. Санкции для инструкторов-проводников, согласно инициативе, должны быть жестче и составлять 10 тысяч, 30 тысяч и 50 тысяч соответственно. 

Кроме того, законопроект предполагает штрафы до 300 тысяч для организаций, которые аттестуют инструкторов-проводников, но при этом не включены в реестр уполномоченных делать это.

По словам одного из авторов документа, главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, такие меры помогут «расчистить рынок, убрав с него теневых и недобросовестных участников».

Отмечается, что кабмин поддержал инициативу. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В апреле Владимир Путин подписал закон, согласно которому с июля следующего года проводить экскурсии и сопровождать туристические группы в России смогут только лица, прошедшие аттестацию. Оказывать свои услуги гиды смогут лишь в том регионе, комиссией которого выдан необходимый для работы документ. Экскурсоводы, задействованные на национальных и межрегиональных маршрутах, должны будут аттестоваться в межрегиональной комиссии. 

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