Сегодня, в 9:57

Дневник отдыхающей: День базарный

Журналистка Sobesednik.ru продолжает свой рассказ о поездке в Турцию

Фото: Sobesednik.ru

В среду я поехала на овощной рынок – чаршамба – за ТЦ «Марк Анталья». Так называют все рынки, которые проходят по средам, в разных районах города. Турецкие семьи закупают овощи и фрукты на таких рынках, потому что там они лучше и вкуснее. Ну а еще это турецкий колорит. 

На подходе к рынку много женщин с тележками. В Турции их возят все – от пожилых домохозяек до российских блогерш. По-другому просто не унести все купленное.

В пандемию на рынках все было грустно, продавцов мало – лотки ставили на большой дистанции, покупателей запускали по хес-коду и давали только 15 минут на покупки, очереди выстраивались огромные. Сейчас рынки проходят обычно: много народу, и продавцов, и покупателей, шумно и дешево.

Блогеры пишут, что цены на фрукты и овощи в пандемию выросли, но я не заметила. Клубника – 10-12 лир (курс лиры к рублю 8,5), черешня – 7-10 лир, яблоки – 2,5 лиры, виноград – 7 лир, персики – 5-7 лир, фисташки – 75-100 лир, крупные помидоры – 1,5 лиры, болгарский перец – 3 лиры. Все спелое и вкусное, жаль, что нельзя все увезти с собой в Россию.

Само собой, есть лукум, специи, вяленые маслины гранатовый соус и оливковое масло. Не факт, что они лучше магазинных, но дешевле. В сетевых магазинах цены на фрукты-овощи чуть выше, они не такие спелые, но тоже вкусные, недозревшими их назвать нельзя.

На втором этаже этого рынка торгуют вещами. Это турецкий ширпотреб, начиная от белья и заканчивая сумками из кожзама с известными лейблами. Картинка напоминает Россию 90-х, черкизоны. Покупают в основном местные, но и туристы тоже заглядывают: качество турецкого ширпотреба выше того, что везут к нам из Китая, турецкие вещи из хлопка будут служить долго, а в России таких цен нет.

Теги: #Турция

Рубрика: Туризм -> Туризм

Персона
Культура и ТВ 14 часов назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 2 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 5 дней назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 5 дней назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 5 дней назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Культура и ТВ 2 минуты назад

"Порок сердца": Кравец назвала причину смерти звезды "Пусть говорят"

Туризм 27 минут назад

Хозяйку отеля в Анапе оштрафовали за выселение лесбиянок

Шоу-бизнес 30 минут назад

Долина, Басков и Носков едут на "Славянский базар в Витебске"

Шоу-бизнес 32 минуты назад

Айза и Гуф снова вместе?

Шоу-бизнес 45 минут назад

"МакSим поможет коллективная молитва!" Калашникова рассказала о лечении тяжелобольной певицы

Шоу-бизнес 1 час назад

Стас Барецкий: Я готов бесплатно отдать МакSим место на Ваганьковском кладбище

Шоу-бизнес 1 час назад

"Винтаж", Вера Брежнева, IOWA: Названы 10 артистов, которые споют хиты группы t.A.T.u.

Шоу-бизнес 3 часа назад

Шансы МакSим – 2%: Журналист, снявший фильмы о пандемии, обосновал важность вакцинации

Шоу-бизнес 5 часов назад

Внук Ротару шокировал ее фанатов

Культура и ТВ 14 часов назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Кокорин рассказал жене, что было на зоне?" В сети гадают, почему футболист расстался с супругой

Культура и ТВ 23 часа назад

Антон Адасинский ушел из МХАТа после спектакля с Бузовой о Сталине

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Непривитых начнут хватать и колоть насильно". Кто из звезд выступил против повальной вакцинации?

Культура и ТВ 1 день назад

Легендарный "1984" в необычном виде

Шоу-бизнес 1 день назад

Лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов находится в реанимации из-за COVID-19

Туризм 1 день назад

"Вы там совсем в край обнаглели?" Россияне возмутились пляжем для вакцинированных в Сочи

Шоу-бизнес 1 день назад

Гоген Солнцев: Нашим консервативным звездам стоит брать пример с Моргенштерна!

Шоу-бизнес 1 день назад

Вера Сотникова из больницы: «Надеюсь, все будет хорошо!»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика