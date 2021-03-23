Дневник отдыхающей: День базарный

В среду я поехала на овощной рынок – чаршамба – за ТЦ «Марк Анталья». Так называют все рынки, которые проходят по средам, в разных районах города. Турецкие семьи закупают овощи и фрукты на таких рынках, потому что там они лучше и вкуснее. Ну а еще это турецкий колорит.

На подходе к рынку много женщин с тележками. В Турции их возят все – от пожилых домохозяек до российских блогерш. По-другому просто не унести все купленное.

В пандемию на рынках все было грустно, продавцов мало – лотки ставили на большой дистанции, покупателей запускали по хес-коду и давали только 15 минут на покупки, очереди выстраивались огромные. Сейчас рынки проходят обычно: много народу, и продавцов, и покупателей, шумно и дешево.

Блогеры пишут, что цены на фрукты и овощи в пандемию выросли, но я не заметила. Клубника – 10-12 лир (курс лиры к рублю 8,5), черешня – 7-10 лир, яблоки – 2,5 лиры, виноград – 7 лир, персики – 5-7 лир, фисташки – 75-100 лир, крупные помидоры – 1,5 лиры, болгарский перец – 3 лиры. Все спелое и вкусное, жаль, что нельзя все увезти с собой в Россию.