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Дневник отдыхающей: Наблюдения в отеле

Пандемия заставляет турков экономить на шведском столе

Фото: Sobesednik.ru

Специалисты в области туриндустрии говорят, что большинство отдыхающих в Турции не покидают свои отели, в них есть все необходимое для отдыха – от пляжных тапочек до сувениров, и это действительно так.

Я отдыхаю в том же отеле, в котором была в прошлом году в сентябре, и могу сравнивать. В прошлом году российские туристы почти все носили в ресторане маски, некоторые без них не садились даже в шатл. В этом году в масках никого, и даже персонал на раздаче еды ими пользуется за редкими исключениями. Шеф-повар всегда в маске.

Еще в прошлом году качество шведского стола подкачало, выбора почти никакого, но нужно учитывать, что это бюджетная «тройка» в Анталье – отдыхаю по-бедному.

В этом владельцы стали еще более прижимистыми, бывает, что даже курицы нет, вместо нее соевые полуфабрикаты. Вчера, например, на обед была фасоль с тушеной колбасой, оставшейся с завтрака, которую я есть, конечно, не стала, зато на ужин подали жареный сибас. В общем, экономят, но по мере сил стараются не разочаровывать.

И такая ситуация не только у нас. Туристы из соседней «пятерки» на «ультра-инклюзив» жаловались, что у них с едой в этом году тоже стало хуже. По-другому и быть не может: сезон чуть не сорвался второй год подряд, лира упала, курс низкий – 8,5 за рубль.

Но и есть то, что не изменилось – это турецкое гостеприимство. Здесь не надо ждать, когда тебя обслужат или к тебе подойдут, тут все делается «моментум». Менеджер на респешене перед оформлением попросил меня подождать десять минут и извинился; после моей жалобы на то, что я не могу открыть дверь балкона, через пять минут прислали сотрудника, который все починил; русскоговорящая хозяйка Виктория подробно объясняет интересующим, как и на чем им можно добраться в нужные места.

Со мной тут случилось маленькое ЧП. Я потеряла «Анталья кард» – местный проездной, обнаружила на остановке в одиннадцатом часу вечера, все уже закрыто и новый не оформить. Объяснила водителю автобуса, и он пустил в салон без проблем, только сказал «наденьте маску». Меня это не удивляет, я привыкла. Несколько лет назад в Аланье мне нужно было добраться до дежурной аптеки, и я спросила путь у официанта, тот казал «подождите пять минут» и нашел знакомого, который меня довез до нее. Было немного страшно садиться в черный внедорожник к двум незнакомым туркам, но насморк, единственная аптека... короче довезли до дверей.

Это гостеприимство ни за какие деньги не купишь, и я не верю, что этому когда-нибудь научаться в Сочи или в Ялте. Тут мы рашен туристы, там – «бздыхи».

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