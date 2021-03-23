Дневник отдыхающей: Наблюдения в отеле

Специалисты в области туриндустрии говорят, что большинство отдыхающих в Турции не покидают свои отели, в них есть все необходимое для отдыха – от пляжных тапочек до сувениров, и это действительно так.

Я отдыхаю в том же отеле, в котором была в прошлом году в сентябре, и могу сравнивать. В прошлом году российские туристы почти все носили в ресторане маски, некоторые без них не садились даже в шатл. В этом году в масках никого, и даже персонал на раздаче еды ими пользуется за редкими исключениями. Шеф-повар всегда в маске.

Еще в прошлом году качество шведского стола подкачало, выбора почти никакого, но нужно учитывать, что это бюджетная «тройка» в Анталье – отдыхаю по-бедному.

В этом владельцы стали еще более прижимистыми, бывает, что даже курицы нет, вместо нее соевые полуфабрикаты. Вчера, например, на обед была фасоль с тушеной колбасой, оставшейся с завтрака, которую я есть, конечно, не стала, зато на ужин подали жареный сибас. В общем, экономят, но по мере сил стараются не разочаровывать.