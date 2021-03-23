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"Вы там совсем в край обнаглели?" Россияне возмутились пляжем для вакцинированных в Сочи

Он открылся возле гостиницы «Лазурная», и попасть туда можно лишь тем, кто докажет, что не болеет Covid

Фото: Global Look Press

Российское общество продолжает «переваривать» вчерашнюю Прямую линию с Владимиром Путиным, в рамках которой многие рассчитывали услышать от главы государства прямой ответ на правила вакцинации в стране и его позицию по поводу попыток властей в регионах сделать прививку обязательной.

Причём, разочарование тем, что президент не «навёл порядок», продолжает усугубляться новыми и новыми «ковидными» инициативами, в рамках которых непривитым гражданам создаётся все больше препятствий, из-за чего вакцинация фактически и превращается в обязательную.

Так, недавно стало известно о том, что в Сочи заработал первый в стране Covid-free пляж. Эта территория открылась возле гостиницы «Лазурная», а попасть на неё могут лишь те туристы, у которых на руках имеются документы об отсутствии коронавирусной инфекции.

– Одна из городских гостиниц согласилась провести пилотный проект – это так называемый пляж, свободный от коронавируса, – отметила заместитель мэра города Инна Петухова.

По её словам, чтобы попасть на такой пляж, человек должен предъявить отрицательный тест, сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел.

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Россияне на фоне этой новости снова оставили в социальных сетях множество негативных комментариев, сравнив происходящее в России с сегрегацией и нацизмом.

«Никто не вправе ограничить передвижение человека по территории России».

«Правильно, привитых в резервации. Непривитый человек не опасен, он здоров, но может заразиться».

«Сегрегация. Белым людям, т. е. привитым, можно везде. Неграм, т. е. не привитым, только в специально отведённых для негров зонах».

«Ага, теперь дело за автобусами с перегородками, раздельными вагонами метро… Сегрегация с нацистским душком. Было уже. Позор!»

«Это стабильность».

«Ну, у нас теперь как в США в середине ХХ века: пляжи "Только для белых"! Теперь нужно сделать магазины "Только для белых", автобусы, рестораны, жилые массивы…

«Вы там совсем в край обнаглели?», – возмущаются пользователи.

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