"Вы там совсем в край обнаглели?" Россияне возмутились пляжем для вакцинированных в Сочи

Российское общество продолжает «переваривать» вчерашнюю Прямую линию с Владимиром Путиным, в рамках которой многие рассчитывали услышать от главы государства прямой ответ на правила вакцинации в стране и его позицию по поводу попыток властей в регионах сделать прививку обязательной.

Причём, разочарование тем, что президент не «навёл порядок», продолжает усугубляться новыми и новыми «ковидными» инициативами, в рамках которых непривитым гражданам создаётся все больше препятствий, из-за чего вакцинация фактически и превращается в обязательную.

Так, недавно стало известно о том, что в Сочи заработал первый в стране Covid-free пляж. Эта территория открылась возле гостиницы «Лазурная», а попасть на неё могут лишь те туристы, у которых на руках имеются документы об отсутствии коронавирусной инфекции.

– Одна из городских гостиниц согласилась провести пилотный проект – это так называемый пляж, свободный от коронавируса, – отметила заместитель мэра города Инна Петухова.

По её словам, чтобы попасть на такой пляж, человек должен предъявить отрицательный тест, сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел.