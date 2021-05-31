"Надо чаще полы мыть, вдруг придется на них лицом лежать": Питерский блогер уезжает из России

Автор блога о путешествиях «Пора валить» Руслан Усачев заявил, что намерен покинуть Россию. Сам блогер удивился, что название его шоу стало пророческим, поскольку сам он никогда всерьез не задумывался о переезде из России.

«Эта история с эпидемией ограничила меня в поездках и я сильнее сфокусировался на то, что происходит у нас в стране. Каждую неделю у меня выходят ролики с новостями и я в этом постоянно варюсь: смотрю на несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипуляцию фактами и просто бесстыдное поведение. Теперь надо чаще полы мыть, иначе вдруг придется на них лицом лежать»

, – иронизирует блогер.

Так Усачев анонсировал новую серию своих роликов о путешествиях в разные страны. Их отличием станет то, что теперь блоге будет примерять страны как варианты для своего постоянного места жительства.