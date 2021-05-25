Туроператоры требуют полной оплаты июньских путевок в закрытую Турцию

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией не принято. Напомним, что полеты в страну были прекращены до 2 июня в связи с эпидемиологической обстановкой, но все указывает на то, что и после этой даты Турцию для россиян власти не откроют.

Вместе с тем в закрытых сообществах в соцсетях турагенты обсуждают проблему: туроператоры требуют полной оплаты туров в Турцию, которые должны были состояться в начале июня. По сложившейся практике туристы при заключении договора оплачивают часть тура, вторую часть они оплачивают за две недели до начала отдыха.

– Туроператоры могут требовать, что угодно. Я не советую агентам и туристам оплачивать, пока нет решения правительства о возобновлении авиасообщения, – говорит генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян.