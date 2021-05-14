В Греции отменили ограничения для въезда не более 4 тысяч россиян

Для неограниченного числа россиян теперь открыты курорты Греции, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный вестник государства.

Если ранее власти Греции ставили квоту на присутствие лишь 4 тысяч граждан РФ в стране, то теперь министерства приняли решение допускать любого путешественника, если при нем имеется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, свидетельство о вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе.

Кроме россиян, в Грецию теперь также разрешен въезд граждан государств - членов Евросоюза и Шенгенского соглашения, их супружеских партнеров и лиц, с которыми заключены договоры о совместном проживании.

За день до прибытия в страну пребывающим нужно будет заполнить электронную форму на сайте Passenger Locator Form.