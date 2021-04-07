Дмитрий Горин: Греция и Хорватия уже готовы впускать вакцинированных "Спутником"

Советник главы Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал Sobesednik.ru сообщение Минцифры о том, что сертификат о вакцинации в России привяжут к загранапспорту.

– Чем это поможет тем, кто вакцинировался?

– Это даст возможность гражданам, которые зарегистрированы на портале госуслуг, получить сертификат о вакцинации на английском языке. Он будет пригоден для поездок за рубеж. Сейчас такой сертификат уже есть, но он привязан к внутрироссийскому паспорту.

А теперь в Госулуги нужно ввести еще данные о заграничном паспорте, и Минцифры предоставит цифровой QR-код, в котором будет содержаться информация о вакцинации, привязанная к загранпаспорту.

Уже есть ряд стран, которые готовы принимать переведенный на английский язык сертификат о вакцине «Спутник» для допуска туристов в страну. Это Греция – с 14 мая, Хорватия – с 1 апреля. Но по мере регистрации нашей вакцины в мире список стран, видимо, будет расширяться.

Фото: Giannis Panagopoulos / Global Look Press

– Тем, кто не сделал прививку, въезд в эти страны будет закрыт?

– Нет конечно. Сертификат – это один из вариантов. Альтернативой сертификата о вакцинации является справка на английском языке о ПЦР-тестировании – этот вариант тоже остается. Но статус въезда в каждую страну нужно узнавать отдельно перед поездкой – по каждой стране они уникальны, не синхронизированы. Ее публикует и МИД, и Ростуризм – в разделе «Правила въезда в зарубежные страны».

– Значит, у вакцинировавшихся нет преимуществ?

– Есть. Вакцинированные сэкономят деньги и время. Потому что справка о ПЦР-тестировании на английском языке стоит от 1,5 до 4 тысяч рублей на каждого человека, и если едет семья, то придется выложить 9-12 тысяч рублей. Такие справки нужно получать, как правило, за 72 часа до вылета.

А сертификат о вакцинации, как и саму вакцину, можно получить бесплатно и в удобное время.

– Возможно ли в будущем появление ограничений для туристов, которые не вакцинировались?

– Ни одна страна мира сегодня не ущемляет конституционные права граждан на свободу перемещения. Вакцина – дело добровольное. А скоро ряд стран будет принимать еще и справку о наличии антител – такие планы тоже сейчас обсуждаются. Унифицированные правила для международных путешествий появятся где-то к середине июня.