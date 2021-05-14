С 25 мая возобновится авиасообщение России с пятью странами

С 25 мая увеличится число регулярных рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией, Японией. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Также с этой даты будут возобновлены взаимные рейсы России с пятью странами: Мексикой, Мальтой, Исландией, Саудовской Аравией и Исландией.

Ранее сообщалось, что в Греции отменили квоту на въезд для не более чем 4 тысяч россиян. Теперь каждый гражданин РФ сможет попасть на афинские курорты, еслиу него есть отрицательный тест ПЦР, прививка от ковида или справка, что он переболел уханьским вирусом.