Жесткий локдаун в Турции не коснется иностранных туристов

Министр туризма в Турции Нури Эрсой заявил, что иностранные путешественники могут не переживать за свой отдых в стране. Жесткие антиковидные меры, которые применяет правительство, актуальные в основном для местных жителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

«Они могут свободно путешествовать со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно», — хвалится глава ведомства.

Также Эрсой отметил, что к концу мая все сотрудники из туристической сферы пройдут вакцинацию от коронавируса. Вместе с тем, согласно данным зарубежных посольств, уровень выявляемости ковида у туристов, прибывающих из Турции, довольно низок.

Жесткий локдаун введен в Турции с 29 апреля по 17 мая. Так президент Эрдоган хочет снизить число заболевших за сутки до пяти тысяч человек.