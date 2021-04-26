C 29 апреля по 17 мая в Турции введен жесткий карантин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции среди населения. Об этом пишет «Интерфакс».

С 29 апреля по 17 мая в стране запретят поездки между регионами (кроме отдельных случаев по спецразрешениям), все школы перейдут на дистантанционное обучение.

В понедельник в Турции было выявлено 37 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Есть риск, что ограничительные меры продлятся гораздо дольше, поскольку, по словам Эрдогана, их цель – достичь снижения ежедневного прироста заболеваемости до 5000 человек.

Всего с начала пандемии в Турции выявлено 4,6 млн случаев заражения ковидом. Из них умерли 38 000 человек.