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Черногория примет россиян без ПЦР-теста, но по возвращении его придется сдать дважды

Общество - Туризм
20:42, 20 апреля 2021

Черногория примет россиян без ПЦР-теста, но по возвращении его придется сдать дважды
Global Look Press
Global Look Press

Министр финансов и соцобеспечения Черногории Милойко Спанч в Твиттере сообщил, что их страна примет туристов из Беларуси, России, Украины и Северной Македонии без обязательного ПЦР-анализа на коронавирус.

Тем временем российский Роспотребнадзор с 1 мая будет требовать от каждого вернувшегося из-за рубежа гражданина дважды сдавать тесты на COVID-19. Уже сейчас это требование предъявлено для всех туристов прибывающих из Турции и Танзании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного санитарного врача Анну Попову.

Оба текста должны быть представлены на портале госуслуг в течение пяти дней, а промежуток между обследованиями должен быть не менее суток.

Другим курортом, который компенсирует россиянам закрытость Турции, в ближайшее время может стать египетская Хургада, а также Шарм-эш-Шейх. О таких планах заявило посольство Египта в Москве. 

Своей надеждой на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами поделился и замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Теги: #Египет #Турция #туризм

Рубрика: Туризм

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