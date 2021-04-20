Черногория примет россиян без ПЦР-теста, но по возвращении его придется сдать дважды

Министр финансов и соцобеспечения Черногории Милойко Спанч в Твиттере сообщил, что их страна примет туристов из Беларуси, России, Украины и Северной Македонии без обязательного ПЦР-анализа на коронавирус.

Тем временем российский Роспотребнадзор с 1 мая будет требовать от каждого вернувшегося из-за рубежа гражданина дважды сдавать тесты на COVID-19. Уже сейчас это требование предъявлено для всех туристов прибывающих из Турции и Танзании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного санитарного врача Анну Попову.

Оба текста должны быть представлены на портале госуслуг в течение пяти дней, а промежуток между обследованиями должен быть не менее суток.

Другим курортом, который компенсирует россиянам закрытость Турции, в ближайшее время может стать египетская Хургада, а также Шарм-эш-Шейх. О таких планах заявило посольство Египта в Москве.

Своей надеждой на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами поделился и замглавы МИД РФ Михаил Богданов.