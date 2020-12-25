До 70% российских путешественников предпочтут на новогодье внутренний туризм

Согласно данным оператора «Интурист», 65-70% российских туристов в грядущее новогодье планируют экспедировать родные веси. Результаты сервиса по бронированию туров Travelata тоже свидетельствуют, что 54% российских путешественников предпочтут отечественные курорты зарубежным, пишет «Интерфакс».

В Travelata отмечают, что в этом году российские направления туризма благодаря пандемии выросли в 4,3 раза. В Турцию в этом году намереваются слетать 32% путешественников, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

Вынужденным открытием для российских ценителей пляжного отдыха стал остров Занзибар. По данным Travelata, туда оформлено 5% путовок из общего числа, а в Level.Travel 12% клиентов выбрали это направление. В предыдущие годы интерес к острову не превышал 1%. Но сейчас это одно из наиболее выгодных направлений из числа открытых.