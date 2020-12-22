На отечественные горнолыжные курорты поедет вдвое больше россиян, чем за рубеж

Лишь 1% россиян планируют отметить Новый год за рубежом, большинство собираются провести праздничные каникулы дома.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги опроса, проведенного банком «Открытие».

«Пандемия коронавируса существенно изменила личные новогодние планы россиян. В частности, только 1% наших соотечественников собираются провести новогодние каникулы за границей. При этом 60% вообще откажутся от каких-либо поездок и останутся дома», – говоится в сообщении.

Большинство россиян, не планирующих никуда уезжать, живут на Дальнем Востоке (70%) и в Сибири (68%). В столичном регионе оставаться дома на новогодние праздники намерены лишь 48%.

Уточняется, что 18% опрошенных собираются провести новогодние праздники вне дома, но в родном городе или пригороде. Поехать в родные места намерены 11% россиян. Больше всего среди них жителей Урала (18%), Москвы и Подмосковья, а также Северного Кавказа (по 15%). Еще 7% россиян проведут новогодние каникулы на даче, 2% собираются на российские горнолыжные курорты.