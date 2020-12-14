Министр туризма Греции: границы для путешественников из РФ могут открыть в марте

При благополучной эпидемиологической ситуации Греция откроет границы для российских туристов к весне наступающего года.

Об этом рассказал министр туризма страны Харис Теохарис. «На следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Правда, сегодня трудно говорить об этом с полной уверенностью, потому что эпидемиологическая ситуация меняется», – приводит слова Теохариса «РИА Новости».

Министр сообщил, что к началу весны, в марте-апреле, от коронавируса будет привита большая часть населения Греции, благодаря чему туристическая отрасль страны сможет возобновить работу без угрозы для людей.

Сейчас в Грецию разрешено въезжать не более чем 500 путешественникам из России в неделю. Это предписание действует до 7 января.