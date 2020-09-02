"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью

Сколько теперь будут стоить путевки в Анталью?

Российские туроператоры свернули аттракцион невиданной щедрости, когда горящий тур в Турцию за пару дней до вылета можно было купить за копейки. Что происходит на туристическом рынке и «закроют» ли Турцию в сентябре?

Еще несколько дней назад российские туристы могли хвастать небывалой удачей: отдохнуть 7 дней двоим в Анталье можно было за 30 тысяч рублей в приличном трехзвездочном отеле. Но два дня назад, как узнал Sobesednik.ru, предложения на ближайшие даты выросли на 10 тысяч рублей! Горящих туров в страну Эрдогана больше нет, и выгоднее приобретать путевку минимум за две-три недели до даты вылета.

– Горящие туры были в 2009-2010 годах, тогда туристы привыкли покупать дешевые туры за 2-3 дня до вылета. Потом туроператоры от них организованно отказались – для них это невыгодно, убыточно. И стали вводить раннее бронирование, – объяснил в интервью Sobesednik.ru Алексей Ципордей, генеральный директор сети туристических компаний «Вита Трэвел». – В этом году они для поддержания спроса с открытием Турции снова ввели горящие туры, но самолеты не заполняются.

Логично предположить, что на горящие туры был повышенный спрос — в состоянии неопределенности россияне покупали именно их. Но туроператорам они не делают погоду, не приносят прибыли, к тому же им важно заранее иметь информацию о заполняемости чартеров. Можно предположить, что это заставило их изменить ценовую политику, когда народ раскачался.

– Туроператоры сокращают часть рейсов, самолеты заполнены в основном не новыми туристами, а теми, кто должен был лететь раньше, но вынужден был перенести поездку, – продолжает Ципордей. – Судя по августу, спрос недостаточен для покрытия рейсов.