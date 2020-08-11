Еды меньше, цены выше: первые впечатления туристов об открывшейся Турции

10 августа из аэропорта «Домодедово» вылетел первый чартерный рейс в Анталью. Что изменилось на турецких курортах и к чему готовится «руссо туристо», выяснил Sobesednik.ru.

10 августа в аэропорту Антальи первых российских туристов, которые прилетели бортом «Уральских авиалиний», турки встречали как самых дорогих и долгожданных гостей — духовым оркестром.

Очереди в аэропорту

Очередей в аэропорту – по крайней мере пока (турпоток только набирает силу), нет. В Анталье всем туристам раздают анкеты, заполнение которых обязательно. Это необходимо на тот случай, если на борту обнаружится больной коронавирусом, тогда с этими людьми свяжутся. Заполнение анкеты – дело пары минут.

«Паспортный контроль в Анталье проходится быстро (работают все стойки контроля), – сообщается на сайте Ассоциации российских туроператоров. – Перед паспортным контролем туристы проходят автоматическую термометрию (специальные камеры-термосканеры, то есть никто не измеряет пассажирам температуру ручными градусниками и не задерживает туристов)».

Камеры-термосканеры установлены в залах, об их присутствии многие туристы даже не догадываются.

Ручной клади стало меньше

Из-за пандемии были введены новые требования к ручной клади по просьбе турецкой стороны. Если раньше в самолет можно было проносить много чего, включая еду, то теперь взять с собой в салон самолета можно: женские сумки, мужские портфели, сумку с ноутбуком, детские сумки, музыкальные инструменты, фотоаппараты, ювелирные украшения, ну и, конечно, пакеты с покупками из Duty Free.

Несмотря на эти ограничения, российские туристы пока не жалуются. Возможно, потому что в жизни все позитивнее, чем в новостях. «В реальности не пропускают только крупногабаритную ручную кладь, спортивные рюкзаки все же допустимы, но кому как повезет», – сообщает АТОР по результатам первого рейса.

Шведский стол остался, но прямого доступа к еде нет

Это, пожалуй, главное, что отмечают туристы. Во всех гостиницах еду в тарелки накладывают официанты в одноразовых перчатках. Никаких ограничений по количеству подходов и еды в тарелках нет. Это, конечно, может спровоцировать очереди в часы пик, но пока отели загружены очень мало, и этого не наблюдается.

«Из-за того, что отели пока не могут (не имеют права) заполняться на все 100%, соответственно, им нужно как-то сокращать расходы и идти на некоторые компромиссы, в том числе и по части питания. Где-то меню в принципе урезается (относительно того, что было раньше), а в некоторых сокращается «дневное разнообразие». Т.е. в течение недели каждый день блюда будут меняться, но в течение одного дня выбор сократился», – пишет автор блога «Мама на море» Вероника, которая недавно отдыхала в пятизвездочном отеле.

Маски-шоу

Персонал в отелях носит медицинские маски и перчатки. Туристов также призывают носить СИЗ в общественных местах — магазинах, транспорте, торговых центрах. Но на пляжах, например, Антальи отдыхающих не обязывают ходить в масках.

Цены выросли

Понятно, что туркам, которые из-за коронавируса половину сезона просидели без туристов, хочется подзаработать. Цены на некоторые услуги выросли, но немного. Отдыхающие отмечают, что в Аланье цена на сет два шезлонга и зонт составляет 30 лир, раньше было дешевле.

Клубы закрыты

Ночные клубы в Турции закрыты, остальные развлекательные заведения работают. Некоторые отели сократили анимационную программу, но в дорогих отелях все по-прежнему.

Отдыхающих перекидывают в другие отели

Даже то, что отель получил сертификат безопасности и имеет право работать в этом сезоне, не означает, что он откроется. Турагенты жалуются, что туроператоры предлагают неравнозначную замену, особенно когда речь идет о дорогих отелях. Ведь «пятерка» «пятерке» рознь, а «олл инклюзив» и «ультра» – это разные системы питания.

Вероятно, замена отеля будет самым неприятным испытанием для некоторых туристов в этом сезоне. Проверить, работает ли отель, можно самостоятельно, написав письмо на его адрес.