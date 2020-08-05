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На курортах Турции зафиксирован рост числа заражений коронавирусом

Общество - Туризм
13:05, 05 августа 2020

На курортах Турции зафиксирован рост числа заражений коронавирусом
Фото из Twitter турецкого министра. Перевод: "Персональная защита"
Фото из Twitter турецкого министра. Перевод: "Персональная защита"

На турецких курортах зафиксирован рост числа заражений коронавирусом, сообщил в своем твиттер-аккаунте глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Он подчеркнул, что это первый такой резкий скачок и призвал провинции действовать слажено, поскольку сейчас ответственность лежит на каждом. По словам министра, нужно сделать все, чтобы нарушение дистанции на курортах не привело к тяжелым последствиям. 

Напомним, что за 4 августа в стране выявлено 1083 новых случая заражения. При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели. Отметим также, что  Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.

Ранее, в конце июля Коджа не исключил введение новых ограничительных мер в Турции из-за роста случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Турция

Рубрика: Туризм

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