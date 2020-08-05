На курортах Турции зафиксирован рост числа заражений коронавирусом

На турецких курортах зафиксирован рост числа заражений коронавирусом, сообщил в своем твиттер-аккаунте глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Он подчеркнул, что это первый такой резкий скачок и призвал провинции действовать слажено, поскольку сейчас ответственность лежит на каждом. По словам министра, нужно сделать все, чтобы нарушение дистанции на курортах не привело к тяжелым последствиям.

Напомним, что за 4 августа в стране выявлено 1083 новых случая заражения. При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели. Отметим также, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.

Ранее, в конце июля Коджа не исключил введение новых ограничительных мер в Турции из-за роста случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны.