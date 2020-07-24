Цены на отдых в Турции взлетят на 30% после открытия границ РФ

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Сначала с Анкарой и Стамбулом, а потом и курортными городами. На сколько на этой долгожданной для многих россиян новости подорожают путевки в Турцию и где сейчас безопаснее отдыхать — на турецком берегу или в Крыму и Сочи, мы обсудили с экспертом.

Любители Турции ликуют: Россия возобновляет наконец авиасообщение с Турцией и можно бежать покупать путевку, имея гарантию, что поездка состоится. Надеяться на то, что цены будут на уровне прошлого года, явно не стоит.

– Нужно иметь в виду и отложенный спрос (есть россияне, которые купили туры в мае, июне и июле, но не смогли полететь. – Прим. Sobesednik.ru), и то, что в Турции меньше в этом году объем разрешения — не все гостиницы в связи с пандемией смогли получить ковидный сертификат и открыться, – говорит Алексей Ципордей, гендиректор туристических компаний «ВИТА Трэвел».

Цены на Турцию уже начали расти. У многих туроператоров динамическое ценообразование: чем больше человек смотрят тур на сайте, тем выше его цена.

– Путевки в Турцию могут подорожать на 20-30%, – говорит Ципордей. – Надеяться на то, что цены упадут ближе к концу августа-сентябрю, не стоит. Поэтому если вас все устраивает в туре — цена, аэропорт, дата и время вылета, покупайте.

Из-за открытия Турции могут скорректироваться цены на отдых на курортах Крыма и Краснодарского края. На наших берегах отдыхающих в эти июльские дни – как селедки в бочке. Цены на туры высокие, выбор небольшой — хорошие предложения быстро разбирают.

Для многих актуален и другой вопрос: где сейчас безопаснее – в Турции или на юге России. Эрдоган не может похвалиться идеальной статистикой, за прошлые сутки прирост заболевших – 902 человека. Это минимум с 6 июня, но в целом немало.

– Я не эпидемиолог, но думаю, что риск заразиться меньше там, где меньше скученности людей, – говорит Алексей Ципордей. – Дорогие пятизвездочные и четырехзвездочные турецкие отели в состоянии позаботиться о своих отдыхающих. Главное, чтобы на пляже, где вы отдыхаете, народу было немного.