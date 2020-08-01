Из турецких отелей исчезнет шведский стол: новые правила питания огорчат россиян

Глава Клуба по защите прав туристов Дмитрий Давыденко рассказал Sobesednik.ru о новых правилах, по которым будут работать отели Турции.

– В Турции сейчас имеют право принимать туристов только отели, получившие специальный сертификат безопасности, по которому отель обязуется принять все антивирусные меры.

Так, часть номеров обязательно должна быть зарезервирована под обсервацию, если у кого-то из туристов будет обнаружен коронавирус. Это отдельные номера в том же отеле, где человек будет получать все оплаченные услуги, за исключением посещения публичных мест. Питание ему будут доставлять в номер.

Особый порядок будет действовать и в ресторанах, и на пляжах, где будет обязательным соблюдение социальной дистанции.

Шведский стол будет тоже работать по-новому: блюда будут уже разложены по порциям, заниматься этим будет специальный официант в маске и перчатках. Турист будет забирать уже готовые порции, а не класть в свою тарелку из общей емкости, сколько захочет.

Солонки и перечницы будут одноразовыми. Персонал отелей обязывают носить маски, перчатки. Пока не совсем понятно, будет ли такое требование обязательным и для туристов… но его все равно на курортах никто не соблюдает.