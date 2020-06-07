В центре внимания
Global Look Press
Наталья Зубаревич о перспективе "вертолетных денег": Мы, черт побери, бедные!
Леонид Радзиховcкий: Голосование по поправкам – пример абсолютной лжи для учебников
Плебисцит vs Коронавирус: Как россиян защитят от хвори во время голосования?

Новости дня

07 июня, воскресенье

[17:52]Шувалову исключили из КПРФ за круглый стол с Навальным и своевольное голосование
[17:10]Адвокат объяснил, кто стоит за похищением его сына, и попросил защиты для семьи
[16:07]Пикетировавшего в Москве активиста отпустили с протоколом о нарушении карантина
[15:14]Авиакомпании планируют возобновить рейсы в другие страны уже 15 июля
[14:30]Средние зарплаты в разных регионах России различаются более чем в 4 раза
[13:31]Часть Васильевского острова в Петербурге оказалась полностью обесточена
[12:59]Минпросвещения: отдельные вступительные экзамены в колледжи могут пройти очно
[12:26]RT подал в суд на Навального и Znak.com, но иск не приняли из-за ошибок в нем
[11:23]СМИ: Если Собянин не передумает, пропускной режим в Москве отменят с 14 июня
[11:01]Число заразившихся за сутки в России вновь приблизилось к 9 тысячам
[10:38]"У нас всего что угодно можно ожидать": Илья Азар освобожден из СИЗО
[10:17]Помощь США, протест сферы инноваций и карантин в Тыве. Главное к утру 7 июня

06 июня, суббота

[18:41]Президент книжного союза трижды нарушил правила фестиваля в центре Москвы
[18:07]В Казахстане на разгон митинга направили дезинфекторов
[17:30]Иван Голунов повторил маршрут, на котором его задержали год назад
[16:51]На Петровке вновь задержаны пикетчики, выступавшие в поддержку Ильи Азара
[16:04]Делать пожертвования советуют, исходя из принципа "сохранить больше жизней"
[14:31]Политолог Елисеева: "Победа Байдена упирается в провалы Трампа"
[13:38]"Курчатовский институт" создаст генетическую базу данных россиян по указанию Путина
[12:30]Facebook забанил сотни аккаунтов с контентом о превосходстве белой расы
[11:50]В Пекине начали выдавать жителям деньги для потребительской активности
[11:07]В Башкирии мать, выкинувшая новорожденного, приняла участие в ток-шоу
[10:40]COVID-19 за сутки в РФ: 8 855 – заболели, 8 708 – выздоровели, 197 – умерли
[09:50]Россияне возвращаются на родину, а Минюст одобряет Собянина. Новости к утру 6 июня

05 июня, пятница

[21:54]Собянин намерен "более радикально" смягчить карантин на следующей неделе
[21:30]Полиции Миннеаполиса запретят удушающие приемы
[20:41]Возле здания МВД в Москве задержали более 10 человек с плакатами и без
[19:58]Набиуллина объяснила, почему в России не будет "взрыва инфляции"
[19:23]"Мы хотим закончить все это": Трамп призвал губернаторов снять карантинные меры
[18:25]Виктора Немытова снова задержали у МВД. Он держал плакат "Россия без Путина"
[18:13]Генная терапия лечит запущенный рак яичников
[17:48]Генпрокуратура установила причину аварии в Норильске
[16:35]Детский телеканал в США выпустил в эфир 8-минутное дыхание Джорджа Флойда
[16:07]В марте переводы в страны СНГ из РФ снизились на 21% по сравнению с прошлым годом
[16:05]Депутат Госдумы от КПРФ: Поправки не изменят ничего, кроме обнуления сроков Путина
[15:38]"Норникель" Потанина заплатит за устранение последствий аварии в Норильске
[14:45]Мосгорсуд признал вину Азара в одиночном пикете, но сократил срок на 5 дней
[14:40]В Иркутске предпринимателя приковали к батарее, чтобы украсть у него маски
[14:15]Ученые, предсказавшие "Болотную", заявили о росте протестных настроений
[14:01]Радиоведущая Юлия Норкина не выжила после инфаркта

Фото в статье: пресс-служба СТС
Поке и фахитос: Летние рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Рецепт: Летние соусы для красивой фигуры
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Как москвичи могут оспорить незаконный штраф от "Социального мониторинга"?
Фото в статье: личный архив Наташи Барбье
Что, как и куда сажать: три лайфхака для дачников от Наташи Барбье
Фото в статье: Андрей Бова
Рецепт: Утиная ножка с гречневой кашей на 10 порций
Фото: Global Look Press
Во Владимире борются за пиво, а в Якутске критикуют блогеров: что обсуждают в Сети
Фото: Global Look Press
Бюджет в Челябинске и пруд за 14 млн в Калуге: что обсуждали в Сети
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса
Кадр из фильма "Догмэн" // Фото в статье: скриншоты с YouTube
"День субботний" в "Атлантике": что мы смотрели на весенних фестивалях прошлых лет
Фото: Global Look Press
Беглов "защитился" от рожениц, а Ефремов высмеял храм: топ-интернет событий

Авиакомпании планируют возобновить рейсы в другие страны уже 15 июля

Общество - Туризм
15:14, 07 июня 2020

Авиакомпании планируют возобновить рейсы в другие страны уже 15 июля
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Международное авиасообщение из России может возобновиться с середины июля. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, крупные российские авиаперевозчики рассматривают 15 июля как дату начала перелетов.

«Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших», — пояснил собеседник агентства, добавив, что при этом будут применяться все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на борту самолетов.

По его словам, после того как перелёты возобновятся со странами ЕврАзЭС и СНГ, при условии взаимного открытия границ российские компании начнут отправлять суда и в другие страны.

При этом отмечается, что в отличие от международных рейсов на перелеты между российскими регионами запрета не вводилось. Сокращение вылетов было связано исключительно с позицией перевозчиков. Министр транспорта Евгений Дитрих в мае прогнозировал, что уже с июня авиасообщение между субъектами РФ начнет приходить в норму.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Туризм

Поделитесь статьей:
Фото: Global Look Press

Туризм

Авиакомпании планируют возобновить рейсы в другие страны уже 15 июля

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Туризм

Попова разрешила загорать на пляже без масок, но соблюдая дистанцию

Читать далее >

Фото в статье: Бернара Батталова

Туризм

Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду

Читать далее >

Политика
Андрей Нечаев: Объявлять поминки по нефти рано
Политолог о судьбе Италии: ЕС поможет "нелюбимому ребенку". Нам лучше думать о себе
Георгий Сатаров: Не знаю людей, собирающихся голосовать ЗА поправки. А вы знаете?
Вам тут не Голливуд: надпись о Путине на холме в Забайкалье сочли хулиганством
Общество
Кураев объяснил, как провести родительскую субботу, если нельзя попасть на кладбище
Мстительный Мясников и катетер Кадырова: топ интернет-событий последних дней
Могилы 50 тысяч советских солдат под польской Судвой остались безымянными
"Я одна, мне некому помочь": Бывшая медсестра 2,5 года выживает в условиях изоляции
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Пандемия идеально соответствует характеру современного российского государства: никто не работает, все гуляют по распорядку, но салюты и парады не отменяются, а призыв в армию происходит в положенное время

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Выглядит ли график прогулок от мэра странным и сюрреалистичным? Да. Хочется ли над ним посмеяться? Да! Галкин уловил тренд и имеет на это полное право. Но и Миронов имеет право на своё мнение. С ним можно не соглашаться, но оно не заслуживает поливания помоями

Кушанашвили Отар

Кушанашвили
Отар

И Шнур, и Пригожин, и Тарзан – не какие-нибудь ветром подбитые и пыльным мешком ударенные профессора кислых щей, а вполне себе важные фигуры. Когда на таком эмпирейском уровне туз обзывает другого туза «хайпожором», а другой туз первого рифмованно подбашмачником – это не баттл и не акт канонической эристики. Это – продукт этиловой интоксикации

Культура и ТВ
Ольга Кабо: С Невзоровым мы были трижды мужем и женой
Кокшенов плакал перед смертью: Не хочу, чтобы меня видели немощным
"Жигунов обидел Заворотнюк": друг Гардемарина развеял миф о его благородстве
Little Big на экспорт. Повторят ли питерские музыканты мировой успех "Тату"?
Шоу-бизнес
Степан Джигарханян: Мама к Армену Борисовичу вернулась в эвакуационных условиях
Юлия Куварзина: Приходится экономить
"Ад приходит в город жаб": Кушанашвили высмеял конфликт Пригожина и Шнурова
После ссоры с дочкой Успенская начала курить и сильно поправилась

Здоровье
Домашние тесты на коронавирус признаны безопасными и эффективными
Новость про "Авифавир" похожа на рекламу: вирусолог о новом препарате от COVID-19
Кризисный интерес. Чем шаманы и колдуны (не) помогают людям в период пандемии
"Скорая" на третий день и 4000 рублей штрафа: как прессуют пенсионеров в Москве
Туризм
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Италия учится ходить: жители вышли на улицы после карантина и считают убытки
Привет, Реджеп! Когда россияне смогут снова полететь в Турцию?
Авто
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
Недвижимость
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
Свежий номер
Фото в статье: АГН "Москва", Дмитрий Соколов
Очередь из катафалков и землекопы в ОЗК: Как провожают в последний путь с COVID
Фото в статье: depositphotos, скриншоты
Царская охота: кому в России выгодны последние живодерские законы?
Фото в статье: Global Look Press
Дмитрий Глуховский: Наша власть не дает людям повода гордиться своей страной
Фото в статье: Global Look Press, Instagram, скриншот Youtube
Ликвидация Батьки: кто отберет власть у Лукашенко на выборах в Белоруссии
Фото: скриншот с YouTube
"Зачистка Чечни от геев – безумная идея": выходит фильм, о котором не знал Кадыров

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Виталий Манский // Фото: Андрей Струнин
Манский:
Чем ярче будет сериал про Скрипалей, тем больше возбудятся квазипатриоты
Дмитрий Глуховский и Александр Петров / кадр из фильма «Текст» / Фото в статье: Global Look Press, скриншоты Youtube
Дмитрий Глуховский:
Россия в тупике, будущее – за Илоном Маском
Дмитрий Гордон / фото в статье: Global Look Press, Instagram
Дмитрий Гордон:
Соловьев – умница, просто он еще сволочь и подонок. Так бывает
Фото в статье: Global Look Press, Facebook
Константин Сонин:
"Роснефть" создала себе устойчивую репутацию склочной и мелочной
Global Look Press
Глава "Левада" Лев Гудков:
Падение рейтинга Путина не может скрыть даже ВЦИОМ
Фото: скриншот с YouTube
"Живем на хлебе и воде": нищему Гогену Солнцеву нечем кормить жену и любовницу
Анатолий Трушкин / фото: Global Look Press
"Ходить не может": в состоянии больного ковидом Трушкина произошли перемены
Фото в статье: скриншот Youtube, Instagram
"В России люди как волки": дочь Ефремова объяснила причины эмиграции
Фото в статье: Instagram
Михаил Галустян решил начать сольную карьеру: певец Super Жоrik штурмует шоубиз
Фото: скриншот Youtube
Катя Гордон заявила, что Соловьев выгнал Шафран за честность
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
Фото: Global Look Press
Рок и ролл: курганский гаишник простил нарушителя за сет "Филадельфии"
Антон Савчук // фото в статье: архив Антона Савчука
Окно в мир для ветеранов. Уральский волонтер бесплатно делает ремонт у пожилых
^