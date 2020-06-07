Авиакомпании планируют возобновить рейсы в другие страны уже 15 июля

Международное авиасообщение из России может возобновиться с середины июля. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, крупные российские авиаперевозчики рассматривают 15 июля как дату начала перелетов.

«Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших», — пояснил собеседник агентства, добавив, что при этом будут применяться все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на борту самолетов.

По его словам, после того как перелёты возобновятся со странами ЕврАзЭС и СНГ, при условии взаимного открытия границ российские компании начнут отправлять суда и в другие страны.

При этом отмечается, что в отличие от международных рейсов на перелеты между российскими регионами запрета не вводилось. Сокращение вылетов было связано исключительно с позицией перевозчиков. Министр транспорта Евгений Дитрих в мае прогнозировал, что уже с июня авиасообщение между субъектами РФ начнет приходить в норму.