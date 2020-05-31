Попова разрешила загорать на пляже без масок, но соблюдая дистанцию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отдыхающие на пляже граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, если они не живут вместе или не связаны семейными отношениями.

При этом она также обратила внимание, что защитные маски на пляже не нужны: «Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем», — заявила она в интервью для программы «Москва.Кремль.Путин».

Отметим, что в рекомендациях ведомства относительно мест отдыха также говорится о расселении не связанных семейными узами людей в разные номера и проверке всего персонала отелей на коронавирус не реже чем раз в неделю. При этом в случае обнаружения в гостинице человека с COVID-19 её нужно переоборудовать в обсерватор.