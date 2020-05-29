Дегтярев предположил, что пляжи откроют во всех регионах с 1 июля 

Глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дягетрев сообщил, что «туристический сезон в России состоится несмотря ни на что». Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

По предположению политика, пляжи можно будет открыть с 1 июля уже по всей стране. Решения будут принимать региональные власти в соответствии с эпидемиологической ситуацией на их территории.

Также Дегтярев призвал государство поощрять туроператоров, которые работают на внутреннем рынке и инвесторов, что готовы возводить на территории РФ отели и санатории. Он уверен, что пандемия стала серьезным толчком для развития внутреннего туризма.

Глава Комитета выступил с инициативой создания единого госфонда туристических объектов для того, чтобы форсировать процесс вложения инвестиций в подобные проекты.