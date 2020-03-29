Билеты на все рейсы из открывшего авиасообщение Хубэя раскуплены за день

Хубэй, который считался эпицентром распространения COVID-19, возобновил прерванное два месяца назад авиасообщение.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, в провинции наблюдается крайне высокий спрос на рейсы 25 авиакомпаний, которые осуществляют полеты более чем по 100 маршрутам.

Все авиабилеты, продажа которых стартовала накануне, 28 марта, были распроданы за день. Отмечается, что наиболее востребованными стали рейсы в города Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Ханьчжоу и Чунцин.

Провинция Хубэй была закрыта для всех видов транспорта в январе после начала масштабного распространения коронавируса по стране.

О том, что эпидемия в Китае преодолела свой пик, Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил 12 марта. По информации института Хопкинса, в настоящий момент число заболевших в стране составляет 82 061 человек, 3 304 скончались, 75 576 выздоровели.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Ухане что начали работать шесть из девяти линий метро.