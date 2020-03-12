В городах Хубэя, не считая Уханя, уже неделю нет данных о новых случаях COVID-19

Эпидемия коронавируса в Китае преодолела свой пик, сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

С соответствующим заявлением выступил представитель комитета Ми Фэн, передает агентство Xinhua . Он отметил, что ни в одном городе провинции Хубэй, помимо Уханя, на протяжении недели не было зарегистрировано новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом. По словам Ми Фэна, в Ухане 11 марта выявили шесть случаев заражения, а в материковом Китае без учета провинции Хубэй – семь, причем шесть из них были завозными.

Представитель ведомства подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране в целом сохраняется на низком уровне.

По данным телеканала CGTN, всего с начала эпидемии в Китае вместе с Тайванем, Гонконгом и Макао коронавирусом заразились 80 980 человек, скончались 3173. В больницах находятся свыше 14,8 тысячи инфицированных, состояние 4,2 тысячи оценивается как тяжелое. Для борьбы с распространением вируса власти КНР вводили жесткий карантин в провинции Хубэй.

Во всем мире, согласно подсчетам центра медицинских исследований Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins CSSE), число заболевших во всем мире составляет 126 660, умер 4 641 человек.