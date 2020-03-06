Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу

Коронавирус заставил российские авиакомании изменить тарифную политику и сделать ее более лояльной. Но пассажиры все равно не в в восторге: у многих на руках уже купленные билеты в Европу, за которые они не могут вернуть деньги.

Коронавирус нанес удар по авиакомпаниям: пассажиры боятся лететь отдыхать заграницу и покупать авиабилеты. Первой шаг навстречу клиентам сделала компания S7: все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, являются возвратными, то есть за все в случае отказа от поездки можно вернуть деньги. Как пояснил менеджер по по продажам S7, отказ от билета в Рим, то есть штраф обойдется в 1100 рублей. Тысяча рублей — это сервисный сбор, 100 рублей – деньги, которые взимаются за оформление билета.

Затем стало известно, что и компания-лоукостер «Победа» сделала все билеты возвратными при доплате в 499 рублей. До этого билеты были возвратными только в случае их покупки по самому дорогому тарифу. «Победа» также вынуждена привлекать клиентов на фоне отказа россиян от поездок за границу и конкурентный борьбы за клиента.

Между тем россияне к предложению авиакомпаний отнеслись с долей скептицизма. У многих путешественников на руках билеты, которые они не могут вернуть без денежных потерь. Например, «Победа» отменила ряд рейсов в Италию, но некоторые оставила. Купившие на них билеты по невозвратному тарифу по-прежнему не могут рассчитывать на полный возврат денег.