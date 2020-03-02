В Москве из-за коронавируса отменен турфорум и концерт солистов Arena di Verona

Традиционный Italian Travel Workshop – комплекс мероприятий для туристического бизнеса, ежегодно проходивший в Москве в марте, – отменен по инициативе итальянской стороны. В числе отмененных мероприятий – вечер оперной музыки от Arena di Verona, который был запланирован в столичном отеле «Метрополь» на 17 марта.

«С огромным сожалением, вынуждены сообщить, что в связи со сложившейся экстренной ситуацией из-за вируса Covid-19, намеченные мероприятия от Comitel & Partners в Москве будут аннулированы, учитывая форс-мажорные обстоятельства. Новые даты проведения мероприятий намечены на конец мая текущего года. Мы приносим наши глубочайшие извинения за доставленные неудобства и искренне сожалеем, что нашу встречу придется перенести. Мы приняли данное решение, дабы избежать снижения качества воркшопа для обеих сторон», – сообщила координатор проекта Comitel & Partners Катерина Михайлюк.

Ежегодно на Italian Travel Workshop десятки представителей российских туроператоров изучают новые возможности туристического рынка Италии. В этом году итальянцы готовили отдельные презентации региона Венето и столицы страны Рима. Все последние годы Россия находится в числе лидеров по количеству въезжающих в Италию туристов.

В последние недели Италия лидирует в списке европейских стран по числу зафиксированных случаев короновируса. По последним данным на 2 марта, число заразившихся Covid-19 в Италии составляет 1704 человека, 83 пациента выздоровели, 41 — скончался. У вернувшегося 23 февраля из Италии в Москву гражданина России обнаружен коронавирус, он госпитализирован в столичную инфекционную больницу №1.