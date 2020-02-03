Голикова заявила, что Москва продолжит регулярное авиасообщение с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что для полного прекращения авиасообщения с Китаем оснований нет и регулярные рейсы между Москвой и городами КНР продолжат курсировать.

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14-го [февраля]», — передает её слова ТАСС.

Голикова также призвала граждан РФ, находящихся в Китае, «принять ответственное решение» и вернуться в Россию.

Как сообщает РБК, в Уфу сегодня прибыл последний рейс с 368 туристами из Китая. Отмечается, что признаков болезни ни у одного из них не обнаружено.

На настоящий момент все рейсы из Китая или в Китай в рамках «ужесточения мер по дезинфекционному режиму» обслуживаются только в одном терминале аэропорта Шереметьево. При этом там создан «специальный пункт санитарно-карантинный, на котором и работает Роспотребнадзор».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что «Российские железные дороги» из-за коронавируса приостановили пассажирское сообщение с Корейской Народно-Демократической Республикой.