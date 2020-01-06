Жители Германии оказались в списке интуристов, наиболее активно посещающих Крым

Примерно 7,4 миллиона туристов посетили Крым в течение 2019 года, что стало новым рекордом за весь постсоветский период.

Об этом на своей странице в Facebook написал главы республики Сергей Аксенов, передает «Интерфакс». «За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года», – заявил Аксенов.

Он отметил, что 57% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту, из них свыше шести тысяч воспользовались открытым в декабре 2019 года железнодорожным сообщением.

Глава региона подчеркнул, что среди иностранных туристов, как и в предыдущие годы, больше всего украинцев – около 1,1 миллиона человек. «Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь к "оккупантам" в гости не ездят», – написал Аксенов.

Сообщается, что около 20% туристов приехали в Крым из Белоруссии, 11% – из Казахстана, 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% – из Эстонии и Азербайджана соответственно.