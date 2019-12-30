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Туристические грани Севастополя: чем можно заняться в Крыму зимой и летом?

Общество - Туризм
18:03, 30 декабря 2019

23 и 24 декабря уехали первые поезда из Москвы и Санкт-Петеребурга в Крым, билеты на которые были распроданы с сумасшедшей скоростью. Впрочем, и на последующие даты приобрести билет оказалось непросто: было слишком много желающих отправиться на полуостров на Новый год поездом.

Понять такой ажиотаж можно. Во-первых (и, пожалуй, это одна из важнейших причин), средняя цена билета на поезд — 4879 рублей — заметно ниже, чем на самолет, билет на который в одну сторону в среднем обойдется в 8 тысяч рублей.

Во-вторых, согласно статистическим данным, порядка 2% россиян страдают аэрофобией и предпочитают путешествовать на поездах, машинах или автобусах как по России, так и за границу. Ощущение безопасности для пассажиров, не рискующих летать на самолете, важнее, чем скорость передвижения.

«Предполагаем, что кратковременно рост турпотока в Крым за счет железнодорожного направления возможен. Это показал спрос пассажиров в первые дни продаж ж/д билетов в Крым, — прокомментировали ситуацию для Sobesednik.ru в портале путешествий Туту.ру. — В долгосрочной перспективе, три-пять лет, спрос вернется к текущим значениям, ж/д сообщение просто оттянет на себя часть путешественников, добирающихся другими видами транспорта (прилетающих на самолете, приезжающих на автобусе, автомобиле или комбинированным маршрутом). Возможно, направление переманит часть пассажиров, которые ездили на поезде в Анапу, Сочи. Спрос на отдых в Крыму стабильный. По итогам лета маршрут Москва — Симферополь стал самым популярным авианаправлением по России. По данным прошлых лет годовая доля авиапутешественников в Крым колеблется в районе 2–4% от всех продаваемых билетов по России».

Какие есть варианты для зимнего и летнего активного отдыха в Севастополе, которые подойдут туристам практически любого возраста?

Зимовка в Севастополе

Казалось бы, в зимнее время года возможностей для туристов не так уж и много: море холодное, солнца нет, снегом Крым похвастаться тоже особо не может. Однако достаточно мягкий крымский климат едва ли помешает зимой посетить обзорную экскурсию по Севастополю, подняться к трагической 35-й береговой батарее, которая сыграла важнейшую роль в обороне города в Великую Отечественную войну.

Еще одно место, которое стоит посетить, оказавшись в Севастополе, в любое время года — Херсонес. Если летом сюда можно приехать не только на экскурсию, но и на театральную постановку, которая проходит прямо на развалинах древнего амфитеатра, то на новогодние праздники здесь впервые запустили особую рождественскую программу: экскурсию по «саду миниатюр «В свете веков».

За 30 минут экскурсии посетители успевают познакомиться с архитектурной историей древнегреческого, римского и византийского Херсонеса. На обозрение представлены макеты монетного двора, античного театра, сельскохозяйственной усадьбы, античные и христианские храмы, цитадель и другие здания. Все макеты выполнены на основе археологических исследований по материалам научных реконструкций в масштабе 1:25.

Благодаря такой визуализации проще представить, какими развалины древнего Херсонеса были в самом его расцвете. 

Сквозь века

В этом году недалеко от района Севастополя Балаклавы, началась большая стройка комплекса исторической реконструкции «Федюхины высоты». Здесь традиционно проходит ежегодный военно-исторический фестиваль, и здесь же сейчас ведется активная стройка целого тематического пространства, в котором посетители смогут детально узнать о том, как жили люди в этих местах за прошедшие две тысячи лет.

Балаклава

«Здравствуйте, гости! Возьмите, пожалуйста, монеты нашего города, на которые вы сможете поучаствовать в наших мастер-классах по средневековым ремеслам», — встречает на входе в генуэзское поселение XV века Loco Cimbali местная зажиточная дама и провожает нас в свои покои, где можно посмотреть, как жила не самая бедная семья на селе.

По соседству с главным домом деревни расположены кузнеца и пекарня, где каждый желающий может купить украшения в средневековом стиле и даже самостоятельно испечь хлеб. Также здесь проходят «национальные» праздники, и можно принять участие в турнире: пострелять из лука или попробовать победить в бою на мечах.

— Для первого знакомства с парком нужно 10 часов. Но в жизни семи эпох столько деталей, что с каждым посещением вы будете открывать новые. А новые детали — это эмоции, знания и яркие воспоминания, — делится PR-директор исторического пространства Ольга Глухова.

На самом деле генуэзское поселение — это лишь первая площадка, которую построили в парке всего за несколько месяцев. Сейчас на «Федюхиных высотах» идет активная стройка античной площадки: уже готова римская крепость, но строительные работы легионом продолжаются. 

Всего же здесь будет семь исторических площадок, каждая посвящена отдельному периоду от древности до наших дней. Их дополняют исторические дома, детские игровые пространства, тир и локация с осадными машинами. 

Лучше гор…

Еще один круглогодичный вид отдыха — подъем в горы. И зимой и летом, в зависимости от погоды, собираются группы из желающих заняться скалолазанием и пройти по Большой Севастопольской Тропе.

Тропа не является каким-то древним путем, а проложена по одним из самых красивых мест Севастопольского региона. Она состоит из восьми маршрутов, общая протяженность которых составляет 117 км. Чтобы пройти каждый маршрут, вам потребуется от четырех до десяти часов и немного сноровки. 

В 2018 году в рамках Фестиваля «Большая Севастопольская тропа» был презентован маршрут Виа-Феррата «Деликли-Бурун — Ильяс-Кая», который пользуется особой популярностью у туристов и альпинистов. Протяженность самого маршрута около 1 км. А пешеходный маршрут «ост. Ласпи — Виа-Феррата — ост. Ласпи» имеет протяженность 7 км.

Конечно, это не самое настоящее скалолазание, поскольку виа-ферратой называют оборудованные специальными металлическими конструкциями горные маршруты. Как правило, на таких маршрутах монтируют скобы, лестницы, штыри, цепи, тросы, помогающие преодолевать скальный рельеф. Зато все эти приспособления позволяют почти любому желающему покорить гору без особых знаний и подготовки.

«Виа-Феррата Деликли-Бурун — Ильяс-Кая», который расположен недалеко от Севастополя, является самым популярным и красивым маршрутом этого класса в Крыму.

— Маршрут отлично проходим даже в очень холодную погоду, главное — тепло одеваться и иметь с собой теплые перчатки. Конечно, ураганный ветер — не лучший спутник восхождения, но ветер слабой или средней силы также не является помехой в похождении маршрута: тропа по всей длине оборудована страховочным тросом, который не позволит улететь, — рассказывают организаторы, которые уже больше 15 лет водят туристов по маршруту.

Мы встретились с нашими проводниками перед началом маршрута, прошли краткий инструктаж, получили каски и страховочное снаряжение:

— Карабины перестегивать обязательно по очереди — это ради вашей безопасности. Если рука соскользнет со скобы (по которым надо было карабкаться, взбираясь на гору), то страховка удержит — только не паникуйте. Паника — это самое опасное. Сам по себе маршрут не сложный, его даже с 3-летними детьми проходят, — рассказывает нам инструктор Елена — профессиональный альпинист, пока мы поднимаемся по легкой, почти пологой, части маршрута, где и страховка-то не нужна, но у нас уже сбивается дыхание.

Далее мы делаем 10-минутный перерыв, чтобы передохнуть и приступить к более сложному отрезку пути: нам предстоит взбираться по слегка крутой и скалистой части горы уже с использованием страховки и троса.

Преодолев с легкими трудностями и этот участок пути, нам предстояло покорить Ильяс-Кай — это вертикальный подъем по скобам на вершину горы. Перед вертикальным подъемом туристам дают последний шанс свернуть с маршрута и начать спускаться с горы по обычной туристической тропе. Тем, кто решился продолжить самую сложную часть подъема, «сдать назад» уже не удастся.

— Как ни странно, на маршруте начинается паника чаще начинается у мужчин, чем у женщин, — делится наблюдениями инструктор Елена. — В такие моменты с человеком надо просто разговаривать, чтобы он расслабился и смог идти дальше, поскольку просто взять и развернуться на полпути на маршруте практически нельзя — это не предусмотрено.

А развернуться и пойти обратно очень хочется, особенно когда на ветру пытаешься вскарабкаться по железным скобам на вертикальную скалу, и при этом постоянно нужно «переключать» страховку, потому что это действительно страшный участок скалы, особенно для неопытного туриста, но вполне преодолимый.

Рубрика: Туризм

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