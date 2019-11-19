65% покупателей новогодних туров выбирают солнечные страны с морем

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию, среди россиян вырос спрос на зарубежный отдых на новогодних каникулах, передают «РИА Новости».

По словам Ломидзе, 60–65% покупателей новогодних туров предпочитают направление в сторону теплых стран с морем и солнцем. Другая часть путешественников предпочитает европейские страны без учета средиземноморского побережья, пишет НСН.

В десятку лидирующих направлений вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Индонезия и Малайзия.

Средняя цена новогоднего трипа на экзотических маршрутах, по данным директора АТОР, составляет примерно 75–80 тысяч рублей.

По данным, полученным порталом TourDom.ru, 80% мест на новогодние даты в отелях Подмосковья уже заняты. Гендиректор туроператора «Дельфин» заявил, что такие показатели будут касаться и «второй волны» заедов на 2–4 января, когда цены на номера традиционно снизятся на треть.

Похожая ситуация складывается и в северной столице, по заверению петербургских туроператоров. По их словам, через пару недель у желающих провести отдых в трех- и четырехзвездочных гостиницах Санкт-Петербурга не останется выбора. Операторы рекомендуют гражданам обратить внимание на несетевые отели.

В прошлом году туроператоры заявляли о снижении спроса на горящие новогодние туры. В пятерку ведущих направлений для встречи 2019 года тогда вошли Таиланд, Россия, ОАЭ, Турция и Вьетнам, сместивший с края лидеров Индию.

По данным ВЦИОМа, 29% россиян встретили и провели новогодние праздники в 2019 году дома. При этом каждый пятый россиянин продолжал работать в праздничные дни.

В канун 2018 года в АТОР заявляли, что лишь 20% россиян предпочитают на новогодние праздники отправляться на российские курорты. В приоритете при этом оставался город Сочи. Тогда АТОР оценивали недельный отдых на курорте России для двоих человек на 145 тысяч рублей при средней зарплате для того времени в 35,8 тысяч рублей.