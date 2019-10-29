Первые японские туристы отправляются на Южные Курилы

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил об отправке пилотной группы японских туристов в южную часть Курильских островов.

«Группа отправится в тур на судне. В неё войдут более 40 туристов и сопровождающих лиц. С 30 ноября она планирует посетить острова Кунашир и Итуруп», – цитирует министра «РИА Новости».

По словам главы японского внешнеполитического ведомства, туристы отправятся в путь из порта Немуро, который находится на острове Хоккайдо. Мотэги пояснил, что эта поездка станет пробной в рамках разработки полномасштабных туров.

Предполагается, что путешествие завершится 4 ноября. В нем примут участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков.

Поездка была запланирован на 11 октября, однако была отложена по просьбе российской стороны.