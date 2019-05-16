Павел Дуров против Большого Брата – российского и мирового

Создатель «ВКонтакте» и «Телеграма» Павел Дуров окончательно застолбил свое место в авангарде борьбы с информационной монополией силовиков.

Дуров написал колонку, в которой упрекнул конкурирующий мессенджер WhatsApp, подконтрольный империи Facebook, в технических уязвимостях и в нежелании сопротивляться требованиям авторитарных правительств, к числу которых отнес руководство России и Ирана.

«Несколько лет назад мне пришлось покинуть мою страну после отказа предоставить правительству доступ к данным пользователей "ВКонтакте", — написал Павел. — Это было неприятно. Но сделаю ли я что-то подобное снова? С радостью. Все мы однажды умрем, но мы как вид останемся еще надолго. Вот почему я думаю, что накопление денег, славы или власти бессмысленно. Служба человечеству — единственное, что имеет значение в долгосрочной перспективе».

Можно было бы объяснить пафосно-бунтарскую позицию Дурова тем, что с ним, завоевавшим влияние в России своей собственной головой, в итоге поступили в духе топорного полицейского государства. После чего Дуров создал Telegram — бренд уже не российский, а международный — и стал человеком мира. Политику «Телеграма», состоящую в том, что спецслужбы получают дулю вместо доступа к переписке пользователей, пожалуй, тоже можно объяснить обидой Дурова на родину, пытающуюся поставить под жесткий контроль все, что разрастается выше определенного объема. И он в итоге взял реванш над цензурным болотом России в лице Роскомнадзора, которому не удалось ни поставить под контроль его мессенджер, ни побороть его техническими средствами: запрещенный Telegram в нашей стране процветает.

Однако Дуров не останавливается на России, Иране и Китае, где права и свободы не являются высшей ценностью, и идет еще дальше. Точит зуб, например, на американскую ФБР, которая пыталась завербовать одного из менеджеров Telegram в 2016 году.

Павел горячо критикует и атакует окутавший планету WhatsApp. Конечно, во многом из конкурентных соображений: «Мы в Telegram должны признать нашу ответственность за то, каким станет будущее. Либо это сделаем мы, либо монополист Facebook. Это либо свобода и конфиденциальность, либо жадность и лицемерие», — рубит он свою правду-матку, пытаясь пошатнуть империю конкурента Марка Цукерберга. Но правда Дурова в том, что с каждым годом, с каждым дешевеющим терабайтом в хранилищах, где концентрируются данные пользователей, вопрос о том, что миром будут править те кланы, которые имеют доступ к этим базам, становится все актуальнее. Пара кликов мыши — и вся информация о вас как на ладони. Что, где и когда вы сделали. Где находились с точностью до пары метров.

Уязвимость повышается, особенно если вы живете в стране, где практика избирательного правосудия на фоне закручивания гаек — обычное дело. Поэтому разговор о таких масштабных категориях, как ценности человечества — совсем не только натужный пиар и распухшее самомнение сетевого менеджера. Возможно, Цукерберг просто не способен оценить масштаба проблемы, ибо далек от стран с имперским менталитетом восточного типа. Усилия государства против граждан для него — непонятный нонсенс, и уж тем более он не в состоянии применить это к США или странам Западной Европы.

Кто прав накануне запоздавшего 1984-го года, пока неизвестно. Сторонники полицейских государств и всесилия спецслужб сетуют на вызовы со стороны террористов, наркоторговцев да и просто отморозков, разгуливающих по улицам и могущих свободно переписываться без риска попасть в поле зрения правоохранителей. Однако гарантий, что сами эти государства не будут заниматься терроризмом по отношению к своим же гражданам, понятное дело, никто не даст. Мы с нашей многострадальной историей как никто знаем, как государство может распоряжаться своей монополией на всё.

Поэтому выходец из наших краев Дуров и переквалифицируется потихоньку из успешного молодого менеджера в философа. Или, если угодно, в философа-хиппаря, становясь на ту сторону баррикад, где уже давно машут флагами такие че гевары, как Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж, которые видят опасность в монополии Системы. От того, что оба эти персонажа пользуются поддержкой России, иллюзий быть не должно. Это всего лишь тактический казус, результат игры двух Систем, в которой Россия играет вторым номером, а в случае с Ассанжем — и вовсе политика в чистом виде.

Победят ли сетевые че гевары XXI века силовиков старого образца, за которыми в любом мало-мальски мощном и амбициозном государстве стоят власть и деньги? И что все-таки лучше — монополия государства на управление своими гражданами или свобода, которой отдельные несознательные индивиды, по интеллекту далекие от Дурова и Сноудена, будут злоупотреблять?

Ответы на эти вопросы мы должны получить в ближайшие если не годы, то десятилетия. Пока же борьба идет за то место, где провести черту. И применительно к России с ее пугающе первобытными законами о «неуважении к власти» и отдельном от мира интернете крайне важно, чтобы такие люди, как Павел Дуров, боролись за наше с вами право отвязаться от государства, от этой самой власти, не слишком уважающей интеллект и свободу, но все энергичнее берущей на себя роль всенародного папаши-воспитателя.