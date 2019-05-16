Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров прокомментировал сообщения о проблемах с безопасностью в WhatsApp.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что разработчики WhatsApp признали уязвимость, которая позволяет хакерам передавать шпионское ПО пользователям через звонки в приложении.

По словам Павла Дурова, мессенджер специально оставляет бреши в своей системе безопасности, чтобы ими могли воспользоваться американские спецслежбы.

Он подчеркнул, что разработака Telegram в 2012 году началась именно из-за того, что WhatsApp не отвечал требованиям безопасности.

«За шесть лет мы не раскрыли ни байта информации третьим лицам, в то время как Facebook и WhatsApp делились информацией почти со всеми, кто утверждал, что работает на правительство», — пишет разработчик «ВКонтакте» и Telegram в своей колонке, выдержки из которой приводит «Коммерсант».