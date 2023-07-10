После сенсационного признания нашей первой олимпийской чемпионки по фигурному катанию в женской одиночке Аделины Сотниковой про якобы положительную допинг-пробу запрещенный фуросемид обнаружили у одной из учениц двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – 16-летней белоруски Варвары Кисель, которая тренировалась в его академии «Ангелы Плющенко».

Тренер и спортсменка «никаким образом не смогли объяснить», каким образом запрещенное вещество оказалось в организме, и последнюю дисквалифицировали на два года. А Плющенко фактически «отрекся» от Кисель, заявив, что с перспективной юниоркой проводил лишь некие «образовательные мероприятия». А ведь «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» – это не шутки, и есть статья 230.1 УК РФ, по которой, если спортсмен еще и несовершеннолетний, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до одного года.

– Фуросемид – это распространенное мочегонное, но его используют не только для вывода запрещенных субстанций, а еще для сгонки лишнего веса, – объясняет «Собеседнику» спортивный юрист Сергей Лисин. – Поэтому, чтобы теоретически привлечь Евгения Плющенко к ответственности, нужно доказать именно умышленные действия в отношении подопечной, что практически невозможно.