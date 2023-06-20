Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в женской одиночке Аделина Сотникова угодила в международный скандал. Она неожиданно заявила в интервью блогеру Татарка FM (интервью уже удалено): «Вспоминая 2014 год: через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

«О чем это она вообще?!» – примерно так отреагировали все ответственные за наше фигурное катание. Ведь хоть с Сочи-2014 и прошло уже 9,5 лет, мы не припомним, чтобы у Сотниковой находили там допинг и тем более вскрывали вторую пробу. Ее непосредственный тренер Елена Водорезова-Буянова отрезала коротко: «Ерунда полная! Без комментариев!» Поддержала Водорезову и работавшая с россиянками на тех Олимпийских играх заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова: «Мне ничего про это не известно. Это какая-то ошибка». Наша и международная федерации фигурного катания и даже Международный олимпийский комитет (МОК) напомнили, что никакого допингового дела Сотниковой не было. И тут слово взяла Ирина Роднина.

«Если спортсменка сама заявила, наверное, так и есть. Она же не будет лишний раз себя оговаривать», – прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Масла в огонь подлила и другой депутат Госдумы – конькобежка Светлана Журова, зачем-то выдвинув свою версию про возможные терапевтические исключения, дающие положительный результат: «Расследование, конечно, можно провести, но это значит, что опять сейчас появится Родченков и скажет: «Да, я знал, но скрыл».

В общем, ящик Пандоры открыт.

– Полагаю, Сотникова просто оговорилась, на самом деле имея в виду, что какие-то вопросы возникли к ее пробе Б, – комментирует «Собеседнику» спортивный журналист-расследователь и юрист Сергей Лисин, который специализируется в том числе на теме допинга. – Речь, вероятно, шла о знаменитом докладе канадского профессора права Ричарда Макларена, посвященном злоупотреблениям с допингом в российском олимпийском спорте. В этом докладе 2016 года и говорилось, что на флаконе пробы Б, принадлежащей Сотниковой, обнаружили одну отметину. Ее самым пристальным образом изучили – причем этим занимались криминалисты-международники – и пришли к выводу, что она «первого типа» – возникает при сильном и резком заворачивании крышки флакона, такие следы оставляет металлическое кольцо внутри крышки. А значит, нет достаточных оснований подозревать россиянку в чем-либо.

МОК оправдал ее при рассмотрении этого дела, как и еще двоих россиян – конькобежца Юскова и хоккеистку Шохину. Скорее всего Аделина, вспоминая об этом, упрощая, как ей казалось, суть дела, использовала неверные формулировки и не подумала о том, какое пристальное внимание уделяют теме допинга в России и каждому нюансу. Особенно за рубежом и те, кто заинтересован: неудивительно, что НОК Южной Кореи обратился в МОК с просьбой расследовать заявление нашей олимпийской чемпионки о положительной допинг-пробе. Ведь их Юна Ким заняла в Сочи-2014 второе место.

Но нам переживать по поводу просьбы корейцев не стоит: как бы то ни было, пробы Сотниковой имеют право перепроверять и без всяких признаний в течение 10 лет (так как появляются все новые технологии обнаружения запрещенных веществ), а значит, до февраля 2024 года. Пробы физически хранятся в Лозанне, а отвечает за них Международное агентство по тестированию, которому МОК на сей счет передал полномочия. И только когда весной будущего года пробы за истечением срока давности уничтожат, Аделина сможет спать со своей золотой медалью спокойно.