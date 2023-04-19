Что Дзюбе хорошо, то Кержакову – отъезд

– Ситуация сейчас и правда непростая, – комментирует «Собеседнику» советский футболист Александр Рапопорт, бывший главный тренер «Зенита», за который когда-то играли оба форварда. – Если у Кержакова есть возможность работать за границей тренером, надо работать. За нашу страну Саша в свое время очень сильно отработал – например, в Нижнем Новгороде, и совершенно непонятно, по какой причине с ним расстались. Сейчас Нижний и близко не может добиться того результата, который был при Кержакове.

Думаю, он поехал на Кипр, потому что здесь не было других вариантов (в февраля 2023 года он был назначен главным тренером клуба высшей лиги страны «Кармиотисса», однако в апреле покинул команду – Авт.). Футбол на Кипре сейчас неплохой, но тем не менее, я думаю, он поехал туда от безысходности и отсутствия работы у нас. Кержакова я лично тренировал в «Зените», мы его привезли из его родного Кингисепп Ленинградской области, и он рос на наших глазах. Саша – честолюбивый футболист, возможно, он и уехал с Кипра, потому что там было не его поле деятельности. У него сумасшедший характер, и он сам себя сделал как футболиста. 233 гола забил – больше всех! Но выдающиеся футболисты – это всегда сложные люди.

Что касается Артёма, то он заметная фигура в нашем футболе, но не всегда следует придавать большое значение тому, что он говорит. Он любит привлекать к себе внимание. Но если отбросить все его высказывания о любви к России, то, скорее всего, у него просто не заладилось в турецком клубе (Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в августе 2022-го, а уже в ноябре расторг контракт – Авт.) Что-то у него не пошло в футбольном плане, он стал попадать на скамейку запасных, а с его честолюбием это не по его характеру.

Сейчас он пришел в «Локомотив» и там выглядит очень сильно, нашел и тренера, и команду, а в Турции этого не получилось. Я считаю Артема очень сильным футболистом и думаю, что «Локомотив» сделал сильный выбор. Дзюбу я помню, когда он играл за юношескую школу «Спартака», потом встречался с ним в Питере и высоко его ценю. Он мог бы и «Зениту» помочь в некоторых моментах, хотя они и без него выигрывают. Но «Зенит» крайне редко возвращает игроков. Если бы он был лет на десять младше…

А еще у него непростые отношения с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. У него сложные отношения и с Валерием Карпиным, который до сих пор не берет Артема в сборную. Ему, кстати, осталось всего 10 голов забить, чтобы обойти Кержакова как лучшего бомбардира в нашей истории. И я думаю, что с его честолюбием Дзюба себе эту задачу ставит.