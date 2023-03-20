Российская сборная по футболу сыграет на чемпионате Центральной Азии

Это «суперсоревнование», как его называют некоторые российские футбольные функционеры, носит товарищеский характер, не являясь отборочным или квалификационным к определенному крупному турниру, уже успели подчеркнуть в Международной федерации футбола (ФИФА) – и отметили это только затем, чтобы добавить: а раз так – никакого препятствия со стороны ФИФА для включения сборной России в чемпионат ФАЦА нет.

Того же мнения придерживается и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявивший, что товарищеские матчи не входят в его календарный план соревнований, а значит, «выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА». Другими словами, сие мероприятие по уровню ничуть не лучше, скажем, дворового футбола?

Как там говорил небезызвестный Омар Хайям: «Уж лучше голодать, чем что попало есть...» Перефразируя классика, может, стоит российским футболистам «поголодать», чем участвовать в турнире, о существовании которого мы узнали только потому, что нас туда пригласили?

– Нет уж, будем работать с тем, что есть, – высказался в разговоре с «Собеседником» самый титулованный российский футбольный тренер в истории Валерий Газзаев. – За неимением сегодня ничего лучшего, почему бы и нет? Получать хоть какую-то международную игровую практику – дело нужное, дело важное. При всем моем уважении к сборной, она, увы, сейчас находится не в том положении, чтобы выбирать соперников. Это как в популярной детсадовской игре – нынче нас выбирают. Поэтому будем следить за захватывающими матчами чемпионата Центральной Азии...

А что там, собственно, с самим переходом России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК)? В декабре 2022-го, напомним, никакое решение Российский футбольный союз (РФС) по этому поводу так и не принял. Однако потихоньку приближается крайний срок обсуждений с УЕФА – 1 апреля. До этого срока рабочая группа должна будет изучить плюсы и минусы потенциального перехода из УЕФА в АФК. В последний день первого весеннего месяца РФС и должен принять окончательное решение. Ох непростое…

А кто в сборной?

После недопуска россиян ко всем топовым турнирам последнего года многие совсем перестали следить за нашей сборной и даже не знают, кто там сейчас вообще числится в ее составе. А ведь российская дружина регулярно собирается и обновляет свой список. Так, на последние сборы в подмосковный Новогорск, которые начались

19 марта, вызвали восемь футболистов из «Спартака», пять – из «Ростова», по трое – из «Динамо» и «Локомотива», по двое – из «Зенита» и «Краснодара», по одному – из ЦСКА, «Урала», «Крыльев Советов» и «Сочи». Также в расположение сборной попросили приехать наших легионеров из других чемпионатов – Александра Головина из «Монако» и Алексея Миранчука из «Торино».

Вратари: Александр Селихов, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Илья Помазун.

Защитники: Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Артем Макарчук, Александр Солдатенков.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Иван Обляков, Алексей Миранчук, Александр Головин.

Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин.

Интересно, как главный тренер сборной Валерий Карпин будет настраивать этих парней на победы в новоиспеченном центральноазиатском чемпионате, если, как он признался «Собеседнику», «вообще не в курсе» нашего в нем участия.