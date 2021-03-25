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Ранее избиты олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв выписан из больницы

Сейчас он продолжает реабилитацию

Фото: Instagram @dmitry_solovyev

Дмитрий Соловьев

Фигурист Дмитрий Соловьёв перешёл на реабилитационную программу после сегодняшней выписки из стационара, пишет «Спорт-экспресс» со ссылкой на менеджера олимпийского чемпиона Елену Болотову.

Напомним, что молодой человек в ночь на 21 декабря был избит тремя мужчинами в центре Москвы, когда заступился за свою супругу, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

Молодой человек был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Оттуда он благодарил всех, кто помог ему в скорейшем оказании медицинской помощи, в том числе Татьяну Навку, супругу пресс-секретаря президента.

Теперь врачи должны будут обследовать спортсмена и выяснить, какие нагрузки сейчас недопустимы для его организма во время тренировок.

Рубрика: Спорт

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