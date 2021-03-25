Фигурист Дмитрий Соловьев, партнер Ксении Бородиной по «Ледниковому периоду», оказался в нейрохирургии после избиения
Татьяна Навка надеется, что Дмитрий справится с этими тяжелыми травмами
Прошлой ночью олимпийский чемпион отдыхал со своей девушкой в караоке. Для 32-летнего спортсмена вечер закончился плачевно. На улице возле заведения Дмитрия избили трое мужчин.
- Подробностей мы пока не знаем, -говорит директор Соловьева Елена. - Дима находится в нейрохирургии, он серьезно пострадал.
Сейчас за Диму переживают семья, друзья и коллеги. Так, Татьяна Навка прокомментировала возможное отсутствие Дмитрия на ее ледовых шоу в Санкт-Петербурге, которые стартуют 30 декабря:
- Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы все-таки справится с этими тяжелыми травмами, — сказала журналистам Навка. — К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове, но мы пока разбираемся.
Полицейские смогли установить личности нападавших, как сообщают телеграмм-каналы, они находятся на допросе.