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Фигурист Дмитрий Соловьев, партнер Ксении Бородиной по «Ледниковому периоду», оказался в нейрохирургии после избиения

Татьяна Навка надеется, что Дмитрий справится с этими тяжелыми травмами

Фото: пресс-служба Первого канала

Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина во время одного из своих выступлений на «Ледниковом периоде»

Прошлой ночью олимпийский чемпион отдыхал со своей девушкой в караоке. Для 32-летнего спортсмена вечер закончился плачевно. На улице возле заведения Дмитрия избили трое мужчин. 

- Подробностей мы пока не знаем, -говорит директор Соловьева Елена. - Дима находится в нейрохирургии, он серьезно пострадал.

Фото: пресс-служба Первого канала

Сейчас за Диму переживают семья, друзья и коллеги. Так, Татьяна Навка прокомментировала возможное отсутствие Дмитрия на ее ледовых шоу в Санкт-Петербурге, которые стартуют 30 декабря:

- Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы все-таки справится с этими тяжелыми травмами, — сказала журналистам Навка. — К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове, но мы пока разбираемся.

Полицейские смогли установить личности нападавших, как сообщают телеграмм-каналы, они находятся на допросе.

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