Фигурист Дмитрий Соловьев, партнер Ксении Бородиной по «Ледниковому периоду», оказался в нейрохирургии после избиения

Сейчас за Диму переживают семья, друзья и коллеги. Так, Татьяна Навка прокомментировала возможное отсутствие Дмитрия на ее ледовых шоу в Санкт-Петербурге, которые стартуют 30 декабря:

- Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы все-таки справится с этими тяжелыми травмами, — сказала журналистам Навка. — К счастью, руки и ноги целы, но есть сотрясение мозга и что-то не совсем идеально в голове, но мы пока разбираемся.