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«Ты чихуахуа, сиди смирно». Уткин унизил тренера Назарова, который попытался защитить Ротенберга

Комментатор и хоккейный специалист обменялись «любезностями»

Фото: Global Look

Победа хоккейной сборной России над Канадой (4:3) в Кубке Первого канала порадовала многих российских болельщиков, но больше всех - первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга. По его словам, победить родоначальников хоккея наша команда пообещала ещё после Чемпионата Мира.

«После ЧМ обещали победить Канаду. Канаду победили! За свои слова отвечаем», – написал он в сторис инстаграма. Комментатор Василий Уткин не остался в стороне и высмеял пост хоккейного менеджера: «Проиграл Канаде на ЧМ, пообещал реванш и празднует, победив Канаду на кубке, где она выступает вне конкурса. Ма-ла-дец», - написал Василий в своем телеграм-канале. 

На этом дискуссия не закончилась - Василию ответил бывший тренер питерского СКА, который сейчас работает с «Сочи» Андрей Назаров:

- Как только Василий слышит фамилию Ротенберг, он, видимо, сразу хочет съесть лишнюю булочку. Ему бы заняться спортом, а не комментировать хоккей.

Спустя пять дней и Василий Уткин наткнулся на выпад Андрея Назарова:  

- Мне ответил Андрей Назаров. Тренер хоккейного «Сочи». Который принадлежит славным Ротенбергам, - пишет Уткин, - Парень Андрей! Ты на зарплате. Это совершенно не мой уровень, я зарабатываю на всеобщем рынке. Ты отстаиваешь право быть первым у кормушки. Бьешься за лояльность. Я тебя понимаю, ведь вне зарплат ты ничто. Защищаешь хозяина. Наверное, воображаешь себя ротвейлером! Но ты чихуа. Сиди смирно на руках, побрёхивай... И знай свое место. Место твое в очереди за получкой.

Нет сомнений, что на этом обсуждение матча Россия-Канада ешё не закончено.

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