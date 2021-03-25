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«Виноват дождь». Бывший игрок сборной России призвал не упрекать Кудряшова после автогола

По словам Андрея Канчельскиса, шансы на выход в Чемпионат мира еще остаются

Фото: Global Look

Андрей Кончельскис - бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение в ключевом матче отбора на ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина проиграла сборной Хорватии (0:1) и лишилась возможности отобраться на турнир напрямую. Теперь ей придется бороться в стыковых матчах с другими сборными.

- Какие тут могут быть эмоции? Это было водное поло, а не футбол. Погода помешала показать игру. При нормальной погоде мы бы увидели другой матч. В первом тайме сборная Хорватии владела инициативой, у них было несколько хороших моментов. Мы же...Тяжело играть без атаки, - сказал бывший игрок в интервью NEWS.ru.

Матч против хорватов стал седьмым для сборной под руководством Валерия Карпина. В последнее время команду часто критикуют за скованный и оборонительный стиль игры. Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила после игры, что в России нет футбола. 

- Ребята молодцы, сражались, была полная самоотдача. К сожалению, этого оказалось недостаточно. В атаке нужно действовать более активно и эффективно. Упрекнуть ребят не могу. Такой дождь и поле помешали. Если бы не погодные условия, мяч Кудряшов бы остановил, - сказал Андрей Канчельскис.

Соперниками сборной России по стыковым матчам, которые начнутся весной, могут стать Шотландия, Турция (на ее месте могут быть Нидерланды или Норвегия), Финляндия, Северная Македония, Австрия, Чехия. На втором этапе - Португалия, Швейцария, Швеция.

Автогол помог сборной России по футболу обыграть Словакию в матче отбора к ЧМ-2022

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