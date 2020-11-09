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«Дзюба и Карпин - мужчины, как-нибудь разберутся». Бывший тренер опального игрока - о его возвращении в сборную России

Российский футбольный союз продлили продлил соглашение с Валерием Карпиным. И, фактически, разорвал его с Артемом Дзюбой

Фото: Russian Look

Футболист так и не сыграл под руководством тренера, с которым последние 10 лет находился в состоянии конфликта. Вернется ли теперь в команду бывший капитан?

Об этом журналисты спросили тренера Валерия Непомнящего, который работал с Дзюбой в “Томи” с 2009 по 2010 годы.

- Карпин придерживается такой позиции: если футболист в хорошей форме, то он имеет все шансы попасть в сборную. Но в этой истории, как мы знаем, имеет место не только профессиональный момент, но и личностный. Не знаю, как из этой ситуации будут выходить Артём и Валерий. Думаю, мужчины что-нибудь придумают, - сказал Непомнящий в интервью NEWS.ru.

Тренер не стал давать советов о том, как вернуть футболиста в команду. 

 - Это не мне решать, не моя задача. Я на сто процентов доверяю Карпину в этом вопросе. Моё мнение никому не должно быть важным.

Напомним, накануне сборная под руководством Валерия Карпина обыграла Словению (2:1) и поднялась на первое место в отборочной группе Чемпионата мира в Катаре. По словам Валерия Непомнящего, сильная сторона Карпина - это характер и умение правильно вести себя с футболистами.

— Мне нравится, что Карпин вообще не подаёт виду и не жалуется на отсутствие того или иного игрока по разным причинам. Это говорит о характере тренера, с одной стороны. С другой — о характере футболистов. Они понимают, что в любой момент они должны стать в строй и дать бой. Это очень хорошее качество. Поэтому в какой-то степени, возможно, помогает характер всей команды. Сейчас наши футболисты стараются играть в атакующий футбол и в первую очередь думают о том, как забить, а не как не пропустить, - заметил специалист.

Тренер сборной по футболу Карпин более часа общался с Дзюбой. Ранее у них был конфликт
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